Президентът Доналд Тръмп на САЩ заведе дело срещу Би Би Си за клевета заради редактирани откъси от реч, които създават впечатление, че е насочил свои поддръжници да щурмуват Капитолия във Вашингтон, съобщи Ройтерс.

Тръмп обвини британската обществена медия, че го е оклеветила, като е съшила части от реч от 6 януари 2021 г., включително пасаж, в който казва на поддръжниците си да тръгнат към Капитолия, и друг, в който казва „борете се с всички сили“. Пропуснат е откъс, в който той призовава за мирен протест.

В иска се твърди, че Би Би Си е оклеветила Тръмп и е нарушила закон на щата Флорида, който забранява подвеждащи и нечестни търговски практики. Той иска по 5 млрд. долара обезщетение за всяко от двете обвинения в иска.

Тръмп: Длъжен съм да съдя Би Би Си, те осакатиха моята красива и успокояваща реч

Би Би Си се извини преди време на Тръмп, призна грешка в преценката си и посочи, че монтажът е създал погрешното впечатление, че той е отправил пряк призив за насилие. Медията обаче заявява, че няма правно основание да бъде съдена.

Тръмп заявява в иска си, подаден вчера във федерален съд в Маями, че Би Би Си въпреки извинението си „не е показала реално разкаяние за неправомерните си действия, нито е направила значими институционални промени, за да предотврати бъдещи журналистически злоупотреби“.

Би Би Си се финансира чрез задължителна лицензионна такса за всички телевизионни зрители, което според британски юристи може да направи евентуално изплащане на обезщетение на Тръмп политически деликатно.