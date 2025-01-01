Американският президент Доналд Тръмп има „задължение“ да съди Би Би Си, която „е измамила публиката“, заяви той, оправдавайки заплахата си да поиска 1 милиард долара обезщетение от британската телевизия.

„Мисля, че имам задължението да го направя, защото не можем да позволим на хората да правят това“, настоя американският президент в интервю за американския канал Фокс нюз.

Би Би Си „промени речта ми от 6 януари (2021 г.), която беше красива, много успокояваща, и я направи да изглежда радикална, те наистина я промениха. Това, което направиха, е доста невероятно“, заяви той.

Би Би Си „осакати“ речта, „беше много нечестно“, добави той, цитиран от АФП.

Би Би Си, публична институция, отдавна обичана от британците, но разтърсена от няколко скандала през последните години, е в буря, защото е изопачила думите на Доналд Тръмп в документален филм на своето водещо информационно списание „Panorama“, излъчен през октомври 2024 г., точно преди президентските избори в САЩ.

Тя е обвинена, че е монтирала изречения, произнесени в различни моменти от речта от 6 януари 2021 г., денят на щурма на Капитолия във Вашингтон от привърженици на Тръмп. Излъченият откъс създаваше впечатлението, че излизащият президент подтиква своите поддръжници да отидат в Конгреса, за да „се бият като дяволи“.

В пълния си израз Тръмп заявява: „Ще маршируваме към Капитолия и ще насърчим нашите смели сенатори и представители в Конгреса“. Изразът „да се бият като дяволи“ съответства на друг пасаж от речта.

На 10 ноември адвокатите на милиардера заплашиха Би Би Си с иск за „неверни и клеветнически изявления“ и с искане за обезщетение в размер на 1 милиард долара.

Полемиката накара генералния директор на Би Би Си Тим Дейви и шефката на информационния канал на групата Дебора Търнес да подадат оставка на 9 ноември.

На 11 ноември Дейви призна пред служителите „нарушение на редакционните правила“ на британската група, като в същото време оправда желанието си да защити журналистиката на Би Би Си.

Американският президент, който води открита война срещу пресата, засили заплахите и съдебните действия срещу американските медии, някои от които се съгласиха да му платят милиони долари, за да оттегли жалбите си.