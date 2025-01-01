Генералният директор на британската медия Би Би Си Тим Дейви и ръководителката на нейното новинарско звено Дебора Търнес подадоха оставка заради породил полемика монтаж на изказване на президента на САЩ Доналд Тръмп, съобщават сайтът на медията и световните агенции.

Става дума за реч на Тръмп, излъчена в документална програма на Би Би Си, монтирана така, че да подвежда зрителите, уточняват Би Би Си и Ройтерс.

"Това е изцяло мое решение и аз благодаря на председателя на борда на Би Би Си и на самия борд за тяхната непоклатима и единодушна подкрепа през целия ми мандат, в това число и през последните дни“, се казва в изявление на Дейви.

"Това е тъжен ден за Би Би Си. Тим беше отличен генерален директор през тези пет години, но той беше подложен на един продължителен натиск, който го доведе до решението да подаде оставка“, заяви на свой ред президентът на медийната коорпорация Би Би Си Самир Шах.

Би Би Си беше въвлечена в полемика заради твърдения, че не успява да запази политическата си неутралност в репортажите си и програмите си, в това число и при отразяване на събития, свързани с Доналд Тръмп, с войната между Израел и „Хамас“ и с въпроси относно ЛГБТ общността, отбелязва Ройтерс.

Най-новата полемика, заради която се стигна до оставките сега, беше породена от информация на в „Дейли телеграф“, базирана на вътрешен документ на медията, изготвен от бивш неин консултант по въпросите, свързани със стандартите, които трябва да спазва Би Би Си. В този документ са били изброени редица грешки, допуснати от Би Би Си при отразяване на събития. Сред тези грешки е бил и начинът, по който реч на Тръмп от 6 януари 2021 г. е била монтирана.

В документа се казва, че в програмата „Панорама“ на Би Би Си са били монтирани две части от речта на Тръмп по начин, който да навежда на мисълта, че той изглежда сякаш насърчава щурма на Конгреса на 6 януари преди четири години, добавя Ройтерс.

В документалната програма на Би Би Си Тръмп е показан да казва на поддръжниците си на 6 януари 2021 г.: „Ние ще стигнем до Капитолия“ и „Ще се борите с всички сили“. Тези две изказвания обаче той е направил в различни части от речта си тогава, но те са били монтирани така, че да изгледат едно след друго.

Разкритията бяха направени от „Дейли телеграф“ във вторник. А монтираната подвеждащо реч на Тръмп е била излъчена в „Панорама“ седмица преди президентските избори в САЩ на 5 ноември 2024 г., допълва Франс прес.

Всъщност в първия пасаж от речта си Тръмп е заявил: „Ние ще стигнем до Капитолия и ще окуражим нашите храбри сенатори и народни избраници“. А думите: „Ще се бие с всички сили“ са от друг пасаж на изказването.

Президентът на Би Би Си Шах беше призован да дава обяснения за този монтаж пред комисията по култура и медии в британския парламент утре.

А днес британската министърка на културата Лиса Нанди заяви, че и изключително сериозно обвинението, което се отправя към Би Би Си, че е представила по един заблуждаващ начин думите на президента на САЩ.

В изявлението, в което обявява оставката си днес, генералният директор на Би Би Си Тим Дейви казва също така, че като цяло Би Би Си работи добре, но е имало допуснати грешки и в крайна сметка генералният директор трябва да поеме отговорност за тях.