С настъпването на зимните условия и първите по-сериозни снеговалежи в планините започва и ски сезонът в България. Курортите постепенно отварят пистите си, а Планинската спасителна служба призовава туристите и скиорите да бъдат добре подготвени и да спазват правилата за безопасност.

Добри са условията за туризъм в българските планини, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) при Българския Червен кръст. Времето е тихо, с разкъсана облачност, а температурите на въздуха са около минус 5 градуса. Снежната покривка е между 20 и 40 сантиметра, като слаб вятър духа в района на Стара планина.

От ПСС предупреждават за лавинна опасност по високите части и откритите склонове на планините. Туристите трябва да са добре подготвени за зимни условия – да използват само обозначените маршрути, да не тръгват сами и да са с добре заредени мобилни телефони и резервни батерии. Пътеките не са утъпкани и при придвижване ще се затъва в снега, допълват планинските спасители.

Оръдията за изкуствен сняг в Пампорово вече работят

В Пампорово ски зоната ще бъде отворена на 28 декември, съобщи изпълнителният директор на „Пампорово“ АД София Цанкова. В курорта има между 15 и 20 сантиметра естествен сняг, като при минусовите температури пистите се заснежават и с изкуствен сняг. В първия ден за скиори ще бъдат достъпни пистите 1, 1А, 6, 6А, 10 и 11, а при запазване на студеното време се очаква до началото на януари да заработи цялата ски зона.

В Боровец зимният ски сезон 2025/2026 започва на 27 декември с частично отваряне на зоната. Ще работи ски влек „Маркуджик 0“, а писта „Сухар“ ще бъде отворена частично за ски и сноуборд. Останалата част от ски зоната остава затворена поради недостатъчна снежна покривка и неблагоприятни условия за техническо заснежаване.

В курорта ще се продават само двупосочни билети за кабинков лифт „Ястребец“ и „Ситняково експрес“, които ще важат и за целодневен достъп до ски влека. В деня на официалното откриване цената на двупосочните билети за деца ще бъде 1 лев, а за всички останали – с 50% отстъпка. От 28 декември билетите ще бъдат на редовни цени. По повод 130-годишнината на Боровец курортът предоставя и 130 безплатни урока и 130 безплатни екипировки за своите гости.

Ситуацията в ски зона Банско към 26 декември 2025 г. е отлична. Това споделят в социалните мрежи скиори, Пистите са в перфектно състояние, добре обработени и подходящи за каране при зимни условия. Времето е слънчево, с добра видимост и умерен студ, което създава много добри условия за ски и сноуборд.