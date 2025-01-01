Оръдията за изкуствен сняг в Пампорово вече работят. От „Пампорово“ АД заявиха, че не е определена дата за откриването на ски сезона, съобразявайки се с динамичната метеорологична обстановка.

В ски зоната се виждат заснежени петна от системата за изкуствен сняг, но от дружеството не се ангажират с прогноза кога ще има покритие на цели писти.

Банско откри зимния сезон с легендите Рока и Жирардели

Оръдията за изкуствен сняг са автоматично настроени да започват заснежаване при падане на температурите под минус 2-3 градуса, но топлото време все още не позволява да се осигури достатъчно покритие за скиорските трасета.

От „Пампорово“ АД се надяват да бъдат обработени и отворени няколко писти в дните след Коледа, ако се сбъднат метеорологичните прогнози за захлаждане в следващите дни.

Първите за тази зима чартърни полети с чуждестранни туристи пристигат на 20 декември, уточняват от дружеството.