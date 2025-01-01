Банско официално даде старт на зимния сезон 2025/2026 г., а събитието на 13 декември привлече ски легенди в планинския ни курорт. Тази година по пистите под Тодорка се спускаха Джорджо Рока и Марк Жирардели, които се изправиха един срещу друг със свои отбори в играта „Влез в отбора на шампиона“, а след това двамата, заедно с децата от ски клуб „Юлен“, поставиха началото на сезона.

БТА

Като емоционално определи ски легендата Джорджо Рока спускането си в първия ден от новия зимен сезон в Банско. На пресконференция след откриването на сезона, Рока разказа, че условията, при които кара, са предимно с изкуствен сняг, а в Банско му е направило впечатление, че има възможност да кара ски на „невероятни, добре обработени писти“ от натоварен сняг.

Банско открива зимния сезон с богата програма и световни звезди

„Радвам се, че Джорджо Рока дойде в Банско за пръв път, за да види това кътче. Имахме щастието с невероятните условия при върха на планината“, каза ски легендата Марк Жирардели, който участва в официалното откриване на ски сезона в Банско.

По думите му Жирардели, макар да не е достатъчно студено и да няма сняг в долната част на пистите, всеки, който дойде да кара ски в Банско под връх Тодорка, ще остане много доволен.

БТА

БТА

Дългогодишният ни опит ни дава увереност, че сме подготвили всичко както трябва, каза кметът на Банско Стойчо Баненски. Много добре се чувстваме в началото на всеки зимен сезон, въпреки че засега природата не е много благосклонна, коментира по-топлото време в средата на декември Баненски. В началото на сезона Баненски отправи пожелание към всички жители и гости на Банско, той да бъде успешен.

Нова година 2026: Как ще се плаща в заведенията след полунощ

"Успяхме да удовлетворим желанието на много скиори и сноубордисти, които копнеят за сняг, днес го видяхте в Банско", каза маркетинг директорът на концесионера на Ски зона Банско „Юлен“ АД Иван Обрейков. Той изрази надежда скоро да има повече сняг, с което да започне подготовката и за Световната купа по сноуборд, която ще се проведе в зимния ни курорт през януари.

Курортът започва регулярно да работи от днес до 12 април, когато е и краят на сезона. В момента работят три писти – Плато 1 и 2, както и Бъндерица 2 (само над междинна станция). Ще увеличаваме пистите, стига да има подходящи температури, за да започне производството на сняг, каза на пресконференцията Обрейков.

След официалното откриване на ски сезона в Банско бяха наградени участниците в традиционните за началото на сезона игри „Влез в отбора на шампиона“ и „Ловци на съкровища“. Наградите връчи кметът на Банско Стойчо Баненски.

БТА

Програмата по откриване на зимния сезон в Банско продължи вечерта на централния площад „Никола Вапцаров“ с участието отново на ски легендите Джорджо Рока и Марк Жирардели. На откриването на зимния сезон на площада присъстваха и зам.-министърът на туризма Павлин Петров, изпълнителният директор на концесионера на ски зоната „Юлен“ АД Мая Христоскова, генералният директор на БТА Кирил Вълчев и проф. Николай Изов. На сцената се качиха и мениджъри на хотели в Банско, отличени както през изминалата, така и предходни години, с престижни награди в сферата на туризма и услугите.

Местната кулинария беше представена в шатри, част от изложението „Уникално Банско, а на сцената беше показан банският фолклор. Официалното начало на вечерта постави кметът Баненски.

БТА

Джорджо Рока каза, че е щастлив да е в България, където е изключително топло посрещнат. Видях много хора, които карат ски, но видях и такива, които просто ходят в планината, за да се разходят, имах възможност да карам ски с Марк Жирардели, който винаги е бил идол за мен, откакто съм малък. Беше един фантастичен ден на едно фантастично място, със сигурност ще се върна с надеждата да намеря малко повече сняг другия път, каза от сцената Рока. Тази вечер ски легендата бе удостоен с почетния плакет на кмета на Банско и приветстван в планинския курорт.

"Днес бях в планината и беше един от най-хубавите дни за ски, които съм имал в Банско, утре пак ще отида и каня всички деца да дойдат с мен", каза Марк Жирардели, който е почетен гражданин на Банско.

"Туризъм в Банско е начин на живот, който се предава от поколение на поколение", каза заместник-министър Павлин Петров. Той посочи, че това се вижда и в богатия календар, който включва спортни мероприятия, занаятчийски събития, много култура и история.

БТА

В приветствието си изпълнителният директор на „Юлен“ АД Мая Христоскова каза: „Вие сте в най-добрия курорт в България, който е признат в целия свят“. За 13 пореден път Банско спечели най-престижната световна награда в бранша – „Ски Оскар“ за най-добър ски курорт в България в надпреварата на Световните ски награди, бе посочено на откриването. Тази година Банско отново ще е домакин на спускания за Световната купа по сноуборд, а датите са 17 и 18 януари. Няколко дни по-късно Банско ще посрещне и Европейската купа по сноуборд.

Кметът Стойчо Баненски отбеляза, че Банско е световен бранд, който се посещава ежегодно от хиляди туристи от всички континенти. Той обяви началото на зимния сезон, с което в небето засия пъстроцветна заря.

Празничната програма продължи с фолклорен концерт.