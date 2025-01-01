Банско официално даде старт на зимния сезон 2025/2026 г., а събитието на 13 декември привлече ски легенди в планинския ни курорт. Тази година по пистите под Тодорка се спускаха Джорджо Рока и Марк Жирардели, които се изправиха един срещу друг със свои отбори в играта „Влез в отбора на шампиона“, а след това двамата, заедно с децата от ски клуб „Юлен“, поставиха началото на сезона.
Като емоционално определи ски легендата Джорджо Рока спускането си в първия ден от новия зимен сезон в Банско. На пресконференция след откриването на сезона, Рока разказа, че условията, при които кара, са предимно с изкуствен сняг, а в Банско му е направило впечатление, че има възможност да кара ски на „невероятни, добре обработени писти“ от натоварен сняг.
„Радвам се, че Джорджо Рока дойде в Банско за пръв път, за да види това кътче. Имахме щастието с невероятните условия при върха на планината“, каза ски легендата Марк Жирардели, който участва в официалното откриване на ски сезона в Банско.
По думите му Жирардели, макар да не е достатъчно студено и да няма сняг в долната част на пистите, всеки, който дойде да кара ски в Банско под връх Тодорка, ще остане много доволен.
Дългогодишният ни опит ни дава увереност, че сме подготвили всичко както трябва, каза кметът на Банско Стойчо Баненски. Много добре се чувстваме в началото на всеки зимен сезон, въпреки че засега природата не е много благосклонна, коментира по-топлото време в средата на декември Баненски. В началото на сезона Баненски отправи пожелание към всички жители и гости на Банско, той да бъде успешен.
"Успяхме да удовлетворим желанието на много скиори и сноубордисти, които копнеят за сняг, днес го видяхте в Банско", каза маркетинг директорът на концесионера на Ски зона Банско „Юлен“ АД Иван Обрейков. Той изрази надежда скоро да има повече сняг, с което да започне подготовката и за Световната купа по сноуборд, която ще се проведе в зимния ни курорт през януари.
Курортът започва регулярно да работи от днес до 12 април, когато е и краят на сезона. В момента работят три писти – Плато 1 и 2, както и Бъндерица 2 (само над междинна станция). Ще увеличаваме пистите, стига да има подходящи температури, за да започне производството на сняг, каза на пресконференцията Обрейков.
След официалното откриване на ски сезона в Банско бяха наградени участниците в традиционните за началото на сезона игри „Влез в отбора на шампиона“ и „Ловци на съкровища“. Наградите връчи кметът на Банско Стойчо Баненски.
Програмата по откриване на зимния сезон в Банско продължи вечерта на централния площад „Никола Вапцаров“ с участието отново на ски легендите Джорджо Рока и Марк Жирардели. На откриването на зимния сезон на площада присъстваха и зам.-министърът на туризма Павлин Петров, изпълнителният директор на концесионера на ски зоната „Юлен“ АД Мая Христоскова, генералният директор на БТА Кирил Вълчев и проф. Николай Изов. На сцената се качиха и мениджъри на хотели в Банско, отличени както през изминалата, така и предходни години, с престижни награди в сферата на туризма и услугите.
Местната кулинария беше представена в шатри, част от изложението „Уникално Банско, а на сцената беше показан банският фолклор. Официалното начало на вечерта постави кметът Баненски.
Джорджо Рока каза, че е щастлив да е в България, където е изключително топло посрещнат. Видях много хора, които карат ски, но видях и такива, които просто ходят в планината, за да се разходят, имах възможност да карам ски с Марк Жирардели, който винаги е бил идол за мен, откакто съм малък. Беше един фантастичен ден на едно фантастично място, със сигурност ще се върна с надеждата да намеря малко повече сняг другия път, каза от сцената Рока. Тази вечер ски легендата бе удостоен с почетния плакет на кмета на Банско и приветстван в планинския курорт.
"Днес бях в планината и беше един от най-хубавите дни за ски, които съм имал в Банско, утре пак ще отида и каня всички деца да дойдат с мен", каза Марк Жирардели, който е почетен гражданин на Банско.
"Туризъм в Банско е начин на живот, който се предава от поколение на поколение", каза заместник-министър Павлин Петров. Той посочи, че това се вижда и в богатия календар, който включва спортни мероприятия, занаятчийски събития, много култура и история.
В приветствието си изпълнителният директор на „Юлен“ АД Мая Христоскова каза: „Вие сте в най-добрия курорт в България, който е признат в целия свят“. За 13 пореден път Банско спечели най-престижната световна награда в бранша – „Ски Оскар“ за най-добър ски курорт в България в надпреварата на Световните ски награди, бе посочено на откриването. Тази година Банско отново ще е домакин на спускания за Световната купа по сноуборд, а датите са 17 и 18 януари. Няколко дни по-късно Банско ще посрещне и Европейската купа по сноуборд.
Кметът Стойчо Баненски отбеляза, че Банско е световен бранд, който се посещава ежегодно от хиляди туристи от всички континенти. Той обяви началото на зимния сезон, с което в небето засия пъстроцветна заря.
Празничната програма продължи с фолклорен концерт.