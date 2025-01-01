Откриването на сезона в Банско винаги е празнично събитие, за което се подготвяме дълго преди официалния му старт. Това каза на прага на официалното начало на зимния сезон 2025/2026 г. кметът на планинската община Стойчо Баненски.

Началото на зимния сезон ще бъде поставено на 13 декември - събота в ски зона Банско. За поредна година са предвидени игрите „Влез в отбора на шампиона“ и „Ловци на съкровища“.

От 17:30 часа празникът ще се пренесе на централния площад в града с кулинарно представяне и дегустации на местни ястия. В 18:00 часа старт на сезона ще бъде даден в присъствието на специалните гости тази година - ски легендите Джорджо Рока и Марк Жирардели.

Нова година 2026: Как ще се плаща в заведенията след полунощ

Кметът на Банско коментира, че в подготовката за зимния сезон участват общината, концесионерът на ски зоната, туристическият бизнес, доставчиците на услуги, търговците и жителите на курортния град. По думите му, това е така, тъй като зимният туризъм е структуроопределящият отрасъл за икономиката на града и общината.

"След срещи и разговори с ръководители от туристическия бранш, същите са посочили, че са подготвили и подобрили материалните си бази, а според възможностите, разширяват и спектъра на предлаганите услуги", каза още Стойчо Баненски.

Според туристическия бизнес резервациите вървят добре, а надеждите са зимата да е благосклонна, а планината - снежна. Засега температурите са по-високи от обичайното, но има достатъчно сняг в по-високия пояс, благодарение на което сезонът ще бъде открит на 13 декември, посочи общинският кмет.

За поредна година Банско е домакин на световни състезания, което, по думите на Баненски, е една от най-силните инвестиции в популяризирането и развитието на курорта като туристическа дестинация.

По думите му, ефектите са много и директни, което включва световна разпознаваемост и реклама. „Чрез телевизионни излъчвания и репортажи, световните стартове достигат до милиони зрители.

Името Банско стои редом до Шамони, Китцбюел, Кортина, Аспен - това е реклама, която никой курорт не може да си купи с традиционен маркетинг, а тя води до повишен туристически интерес и заетост“, посочи кметът на Банско.

Според него домакинстването на състезания е мотивация за непрекъсната модернизация на спортната и градската инфраструктура. В по-далечен аспект това е инвестиция в бъдещето, защото големите спортни звезди са пример за подражание от младите, посочи Баненски и допълни, че със старание и отговорност се подготвят и провеждат не само световните и международни спортни състезания за професионални спортисти, но и онези, които са на клубно ниво за най-малките спортисти.

По отношение на работата на общинската администрация, насочена към удовлетворяване изискванията на туристите, Баненски коментира, че има специфични дейности, свързани със зимния сезон - снегопочистване на улици и пътища, сметопочистване, увеличаване на общинските състави и тези на МВР, с цел осигуряване на ред и сигурност.

„Координираме работата си с доставчиците на електричество и вода при по-голямо потребление, с контролиращите качеството на храните и данъчните власти. За всичко това сме се погрижили предварително и вярвам, че с опита и с натрупаната полезна рутина, ще се справим успешно“, каза още Баненски.

Във връзка с подобряване на инфраструктурата на Банско и общината, кметът посочи, че посрещат зимата с новоасфалтирани и ремонтирани улици и тротоари, увеличени паркоместа, реновирани и напълно реконструирани детски площадки, подобрено осветление и все по-малко изоставени и недовършени апартаментни сгради.

„Само преди дни открихме велоалея по ул. „Найден Геров“, която ще се поддържа за ползване и през зимата. Тази алея е етап от цялостната ни визия за насърчаване на активния начин на живот през всички сезони, облекчаване на трафика и създаване на модерен европейски имидж на Банско“, каза още общинският кмет.

Стойчо Баненски коментира и въвеждането на еврото в началото на 2026 г., като посочи, че това става в едни от най-натоварените дни през годината. „Никога и на никого у нас не се е случвало подобно нещо досега, няма ноу-хау, така че е пресилено да съм категоричен, че няма да има абсолютно никакви затруднения, но не мисля, че ще има кой знае какви драми.

За чуждестранните ни гости при всички положения ще бъде по-удобно при кешови разплащания да използват евро, а пък за местните - боравенето с европейската валута не е нещо ново и необичайно“, посочи Баненски.

"Преди началото на зимния туристически сезон, Баненски коментира вече изминалия летен, като го определи като успешен за туристическия бизнес и за културния и социалния живот в Банско.

Летният туристически сезон в града е по-различен от календарния, тук той започва в края на зимния туристически сезон и завършва към края на ноември", уточни кметът на планинската община.

По думите му, с насищане на календара с разнообразни събития, организирани от общината и частния бизнес, се върви към голямата цел - утвърждаване на Банско, Добринище и региона като целогодишна туристическа дестинация, каквато е тенденцията в последните няколко години.