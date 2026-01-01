Склад за соларни панели и материали за фотоволтаични инсталации и батерии се запали в късния следобед в Източната индустриална зона на Хасково, съобщиха от Областната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението".

БТА

Пет противопожарни автомобила са на мястото на инцидента. Няма огън, но над сградата се стеле гъст дим. По думите на огнеборци на терен най-вероятно става дума за тлеене на отпадъчни материали под бетонния покрив на постройката.

БТА

Няма пострадали, но работещите и в обектите в съседство са изведени на безопасно разстояние.