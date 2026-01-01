В новогодишната нощ нидерландската полиция реагира на случаи на агресия и инциденти с фойерверки, които гражданите няма да могат да използват в бъдеще заради влизаща в сила забрана, предаде ДПА.
Един човек почина от фойерверк в град Ниймеген, близо до границата с Германия.
В центъра на Амстердам се разрази пожар в църквата Фонделкерк, информира нидерландската новинарска агенция АНП. Горната част на кулата ѝ рухна в пламъците, като голям брой служители на аварийните служби бяха мобилизирани да потушат огъня.
In der Silvesternacht ist in Amsterdam die 150 Jahre alte gotische Vondelkerk nach einem Brand kurz nach Mitternacht teilweise eingestürzt.— Martin Sellner (@Martin_Sellner) January 1, 2026
Die Behörden gehen davon aus, dass "Jugendgruppen", die Feuerwerkskörper einsetzten, den Brand verursacht haben.
Vor unseren Augen wird… pic.twitter.com/soX5IBeZDa
Петима души бяха арестувани в южния град Бреда, след като хвърляха "коктейли Молотов" и павета по полицаи. Там бяха подпалени автомобили, включително и полицейски. Имаше и преки сблъсъци между празнуващи и служители на силите за сигурност.
Islamists gangs ATTACKED Dutch police with fireworks after setting FIRE the 150-Year-Old Vondelkerk Church in Amsterdam, Netherlands.— Bhakt Prahlad🚩 (@RakeshKishore_l) January 1, 2026
Police is unable to take control of Law & Order in Europe with huge Illegal Infiltration of Islamist Jihadists. https://t.co/vUqJPo8yb2 pic.twitter.com/tx10fqW2No
7 бяха арестите в град Розендал, недалеч от границата с Белгия. Напрежение имаше и в Хага, където по полицаите бяха хвърляни пиратки, отбелязва АНП.
Забраната за лично ползване на фойерверки влиза в сила от следващата Нова година съгласно решение на нидерландския парламент, посочва ДПА.