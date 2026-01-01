/ istock

В новогодишната нощ нидерландската полиция реагира на случаи на агресия и инциденти с фойерверки, които гражданите няма да могат да използват в бъдеще заради влизаща в сила забрана, предаде ДПА.

Един човек почина от фойерверк в град Ниймеген, близо до границата с Германия.

В центъра на Амстердам се разрази пожар в църквата Фонделкерк, информира нидерландската новинарска агенция АНП. Горната част на кулата ѝ рухна в пламъците, като голям брой служители на аварийните служби бяха мобилизирани да потушат огъня.

 

 

Петима души бяха арестувани в южния град Бреда, след като хвърляха "коктейли Молотов" и павета по полицаи. Там бяха подпалени автомобили, включително и полицейски. Имаше и преки сблъсъци между празнуващи и служители на силите за сигурност.

 

 

7 бяха арестите в град Розендал, недалеч от границата с Белгия. Напрежение имаше и в Хага, където по полицаите бяха хвърляни пиратки, отбелязва АНП.

Забраната за лично ползване на фойерверки влиза в сила от следващата Нова година съгласно решение на нидерландския парламент, посочва ДПА.

