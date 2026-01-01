Пожар в бар в новогодишната нощ отне живота на най-малко 47 души в швейцарския ски курорт Кран Монтана, в кантона Вале, предадоха световните агенции, цитирани от БТА. Според швейцарската полиция около 115 души са ранени, повечето от тях сериозно.

Огънят е избухнал около 01:30 ч. местно време в бара "Констеласион", който е много популярен сред туристите, по време на празненствата за Нова година.

БТА/АП

БТА/АП

Снимки, публикувани в швейцарски медии, показват горяща сграда и спасителни служби в близост. Множество хора получават медицинска помощ заради изгаряния. Някои от пострадалите са чужденци.

Поради тежките изгаряния засега жертвите все още не могат да бъдат идентифицирани.

Към момента няма данни за загинали и пострадали български граждани, съобщиха от Министерството на външните работи (МВнР). Посолството на Република България в Берн е в контакт с местните власти, следи ситуацията и е готово да окаже съдействие, информираха още от МВнР.

БТА/АП

Полицията, пожарната и спасителните служби оказват помощ на жертвите. Районът е отцепен и над него е установена зона, забранена за полети, добави полицията. Хеликоптери и линейки помагат на ранените, след като интензивното отделение и операционната зала в регионалната болница са се оказали претоварени според регионалния съветник Матиас Ренар.

В регион, препълнен с туристи, каращи ски по пистите, властите призоваха местното население да проявява предпазливост през следващите дни, за да се избегнат инциденти, които биха изисквали медицински ресурси, които и без това са претоварени.

БТА/AP

Според властите версията за умишлено нападение се изключва, предаде DailyMail.

Барът е бил обзаведен с дървени мебели, а таванът му - облепен с материал от пяна. Заведението разполага само с едно тясно стълбище за посетителите, които са се опитвали да избягат. Разследващите съобщиха, че екстремно високата температура е довела до почти едновременно възпламеняване на всичко в затвореното пространство.

Според свидетели огънят е избухнал, след като сервитьорка, която държала бенгалски огън, докато сервирала шампанско, е подпалила част от тавана над препълнения бар.

Стефан Ганцер, ръководител на службите за сигурност в кантона Вале, заяви, че в заведението е имало много млади хора.

Министър-председателят в оставка Росен Желязков изрази съболезнования за загубените човешки животи. В "Екс" премиерът написа, че пожелава на ранените бързо и пълно възстановяване.