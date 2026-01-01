/ БТА

Почина пострадалият при пожар в къща в Смолян.

Това каза заместник-окръжният прокурор Станчо Станчев. Инцидентът, при който изгоря триетажна къща, стана на 31 декември.

Огънят е тръгнал от селскостопанска постройка, след което се е прехвърлил и на съседни сгради.

Пострадалият е на 82 години. Той бе транспортиран в болница в Пловдив с 10-15 % изгаряния и обгазяване. На 4 януари е издъхнал в лечебното заведение.

"Предстои да бъде направена аутопсия, за да се установи причината за смъртта. По случая е образувано досъдебно производство за пожар, причинен по непредпазливост", посочи още Станчо Станчев.  

Близки на пострадалите започнаха благотворителна акция за подпомагане на хората, които останаха без дом. 

