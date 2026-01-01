Дете предизвика пожар в къща след игра с пиратки в новогодишната нощ в Симеоновград, съобщиха от полицията.

Подаден е сигнал за горяща къща в кв.“Лозенград“, обитавана от 70-годишен мъж.

Пожарите в новогодишната нощ са били два пъти повече спрямо посрещането на 2025-а

От пламъците къщата е изгоряла напълно. Установено е, че 13-годишният внук на мъжа си е играл с пиратки, което довело до взривяване на една от тях в пристройка на къщата.

Там се съхранявала туба с бензин, която се възпламенила и довела до огъня. Пострадали хора няма и по случая се води разследване.