Последното сбогуване с Брижит Бардо - икона на френското кино, превърнала се в пламенна защитничка на правата на животните, ще се бъде в сряда в Сен Тропе, на Френската Ривиера, предаде АФП.

Засега е потвърдено единствено присъствието на лидерката на крайната десница Марин льо Пен.

"Церемонията ще бъде в нейния дух, с тези, които я познаваха и обичаха. Без съмнение ще има и някои изненади, но всичко ще бъде простичко, както Брижит искаше", обясни пред АФП Бруно Жаклен от нейната фондация, посветена на защитата на животните - каузата на живота й.

Брижит Бардо почина на 28 декември на 91-годишна възраст.

Звездата от "И Бог създаде жената" и "Презрението" дълго време флиртуваше с крайната десница и виждаше в Марин льо Пен "Жана д'Арк на 21-ви век", но казваше, че политическите й избори са продиктувани преди всичко от каузата за защита на животните.

Черно-бялата фотография, избрана за некролога, е "любимата на Брижит Бардо" от 1977 г. На нея актрисата е снимана на леда, държейки в ръце бебе тюленче.

Церемонията, достъпна само с покани, ще бъде "непретенциозна", посочват от нейната фондация, която е поискала "семпли и пъстри" букети от полски цветя, без рози.

Желателно е присъстващите да са облечени с тъмни дрехи - напомняне за черното, което Брижит Бардо носеше от години "в знак на траур за животните".

Религиозната церемония трябва да започне в 11:00 ч. местно време (10:00 ч. по Гринуич) в църквата "Успение Богородично". Нейната камбанария краси пощенски картички на малкото рибарско селище, което Бардо помогна да бъде поставено на картата на световния елит.

На погребението се очакват неколцина артисти. Засега обаче няма информация за евентуалното присъствие на сина на Брижит Бардо. Той живее в Осло и е имал сложни отношения с майка си, която е казала, че й липсва майчински инстинкт и го е оставила на баща му.

Единственото потвърдено засега присъствие е на лидерката на френската крайна десница Марин льо Пен. Тя каза, че ще дойде на погребението в качеството си на приятелка, за да изрази лично "привързаността, благодарността и възхищението си" към Брижит Бардо и да подкрепи съпруга й Бернар д'Ормал, бивш съветник на баща й Жан-Мари льо Пен.

В Сен Тропе погребалната церемония ще може да бъде проследена на гигантски екрани, поставени пред яхтите в пристанището.

Президентът на Франция Еманюел Макрон, когото актрисата не харесваше особено, няма да присъства.

Елисейският дворец предложи да организира почит, подобна на тези, които през последните години бяха отдадени на Джони Холидей, Шарл Азнавур и Жан-Пол Белмондо. Семейството на Брижит Бардо обаче отказа предложението.

Погребението й ще бъде в тесен кръг в морското гробище с изглед към Средиземно море.



Желаейки да почива в мир заедно с животните си и опасявайки се, че "тълпа от идиоти" ще нахлуе в гробището, Брижит Бардо нееднократно е казвала, че иска да бъде погребана във вилата си "Ла Мадраг", където живееше и почина.

В крайна сметка обаче тя ще бъде положена в гробището, където вече са погребани родителите и бабите и дядовците й по майчина линия, както и първият й съпруг Роже Вадим, който изстреля Брижит Бардо към славата, като написа и режисира "И Бог създаде жената" през 1956 г.