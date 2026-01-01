Първи официален работен ден, откатко приехме единната европейска валута. Днес вече работа стартират и търговските банки у нас. До юни месец 2026 година банковите институции ще обменят левове в евро по фиксирания валутен курс без никакви такси.

Същата услуга ще се извършва и в клоновете на „Български пощи“.

Ръст в цените на основни хранителни стоки – ето колко „солено“ ни излизат

Тази сряда, 7 януари, предстои да бъдат изплатени първите пенсии у нас в евро.

Търговските обекти у нас ще могат да презаредят касите си с евробанкноти и монети. В първите дни на новата година малки магазини из страната алармираха, че количеството им евро се е изчерпало бързо, съобщи NOVA.

Замяната на левa с евро от 1 януари 2026 г. ще се извършва по фиксирания курс от 1,95583 лв. за 1 евро, без промяна. Това е окончателният курс, по който всички левови средства – в брой и по сметки – ще бъдат превалутирани.

Обмяната в брой е безплатна в БНБ и с ограничения при банките и „Български пощи“

Обмяната на левови банкноти и монети ще бъде безплатна, безсрочна и без лимит само в Българската народна банка. В рамките на първите 12 месеца от 2026 г. услугата остава безплатна и при банките и „Български пощи“, но през първите 6 месеца се прилага с ограничения:

В банките сумите над 30 000 лв. изискват предварителна заявка три работни дни по-рано. Това важи и когато парите се внасят по сметка за превалутиране.

МВР алармира: Новата валута е „златен шанс“ за измамниците

„Български пощи“ ще обслужват населени места без банки и ще обменят между 1000 и 10 000 лв. на ден, след заявка от 3 до 5 работни дни. Над този лимит обмен не се извършва.

След 30 юни 2026 г. могат да се появят такси

Докато БНБ ще продължи да обменя безплатно и без ограничение във времето, банките и „Български пощи“ могат да въведат такси за обмен в брой и при внасяне на левове по сметка след 30 юни 2026 г.