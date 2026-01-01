Общественият натиск за отговори от разследването след пожара в швейцарския скикурорт Кран Монтана, отнел живота на 40 души, се засили, след като властите съобщиха, че всички жертви са идентифицирани, предаде Ройтерс. Повечето от загиналите са тийнейджъри.

Съболезнованията си изказаха редица световни лидери, сред които папа Лъв и китайският президент Си Цзинпин.

Според прокуратурата пожарът е избухнал в първите часове на 1 януари и причината вероятно е използването на бенгалски огън или свещи, които са подпалили тавана на заведението.

Властите разследват двамата управители на бара по няколко обвинения, включително причиняване на смърт по непредпазливост. Полицията съобщи вчера, че към момента няма основания те да бъдат задържани и не се смята, че съществува риск да се укрият.

Швейцарският вестник "Блик" съобщи тази сутрин, че общественото недоволство нараства.

"Защо двамата управители на бара са на свобода?", гласи заглавието на първа страница на изданието, поставено върху снимка на опечалени хора и журналисти, събрали се около огромната купчина цветя пред бара "Констеласион".

Най-младите жертви на пожара, при който бяха ранени над 100 души, са били едва на 14 години, а загиналите са от цяла Европа, включително няколко от Франция и Италия.

Швейцарските власти не са оповестили имената на жертвите.

Италианският вицепремиер Матео Салвини написа в социалните мрежи, че "в цивилизована страна като Швейцария доста хора ще трябва да влязат в затвора." Салвини заяви, че е имало пропуск в гарантирането на безопасността на мазето на бара, като постави под въпрос системите за противопожарна безопасност и дали са били извършвани достатъчно проверки.

Айка Шапаз, която е участвала вчера в мълчаливото шествие в града, заяви, че трябва да има справедливост в името на бъдещите поколения.

"От решаващо значение е никога повече да не се стига до подобна трагедия. Разследването трябва да бъде задълбочено", каза тя.

Друг известен швейцарски вестник – "Тагес-Aнцайгер", написа, че трябва да бъдат дадени отговори на въпроси относно проверките на възрастта на посетителите в бара, използваните шумоизолационни материали в мазето и стандартите, регулиращи използването на фойерверки.

Един от двамата управители на бара, Жак Морети, заяви пред швейцарските медии, че "Констеласион" е бил проверяван три пъти за 10 години и че всичко е било извършено съгласно правилата.

Властите в кантона Вале съобщиха, че разследващите проверяват дали барът е преминавал задължителните годишни инспекции, но че общината не е изразявала притеснения или не е докладвала за нередности.