Швейцарските следователи разследват причините за пожара в заведение в алпийския ски курорт Кран Монтана, при който загинаха 40 души, а други 115 бяха ранени, по време на празненство по случай Нова година.

Повечето наранявания, много от които сериозни, са причинени, когато пожарът е обхванал претъпкания бар по-малко от два часа след полунощ вчера в югозападната част на Швейцария.

Курортът Кран Монтана е най-известен като международен център за ски и голф. През нощта претъпканият му бар "Констеласион“ се превърна от място за забавление в сцената на една от най-големите трагедии в историята на Швейцария.

Crans-Montana, Schweiz



War das der Anfang von diesem schlimmen Ende?



- Wo war der Feuerlöscher?

— Bozwy 🕊️ (@bozwy) January 2, 2026

Кран Монтана е на по-малко от 5 километра от Сиер, Швейцария, където 28 души, включително много деца, загинаха, когато автобус от Белгия се разби в тунел през 2012 г.

Ето какво знаем за смъртоносния пожар.

Пожарът е избухнал около 1:30 ч. през нощта (2:30 бълг. вр. - бел. ред.) по време на тържество в бар "Констеласион“.

#Switzerland | Several people were killed and others injured after an explosion rocked a bar in the luxurious alpine ski resort of Crans-Montana, Swiss police said.



A spokesperson for the cantonal police said that the explosion was of unknown origin but confirmed multiple…

Две очевидки разказаха пред френската телевизия Бе Еф Ем, че са били вътре, когато са видели барман да вдига барманка на раменете си, докато тя държи запалена свещ в бутилка. После пламъци са плъзнали навсякъде, срутвайки дървения таван, разказаха те. Хора отчаяно са се опитали да избягат от мазето на нощния клуб по тясно стълбище и през тясна врата, причинявайки блъсканица, описа една от жените.

Млад мъж на мястото на инцидента заяви, че хората са чупили прозорци, за да избягат от огъня, като някои са тежко ранени, съобщи BFMTV. Той допълни, че е видял около 20 души да се борят да се измъкнат от дима и пламъците, оприличавайки случилото се на филм на ужасите.

Докато властите заявиха вчера, че е твърде рано да се определи причината за пожара, разследващите вече са изключили възможността за умишлено подпалване. Според полицейския началник на кантона Вале - Фредерик Гислер, в момента тече идентифицирането на загиналите и известяването на техните семейства.

Швейцарските власти нарекоха пожара "embrasement generalise“ – френски термин, използван за борба с пожарите, описващ как един пожар първоначално с високата си температура може да предизвика отделяне на горими газове, които след това, в определен момент сами се възпламенят бурно.

Пострадалите са получили сериозни изгаряния и са вдишали дим. Някои са били транспортирани до специализирани болници в цялата страна. Властите призоваха хората да бъдат предпазливи през следващите дни, за да избегнат инциденти, които биха могли да изискват и без това претоварените медицински ресурси.

Тринадесет от ранените са италиански граждани, а други шестима италианци са в неизвестност, заяви пред държавната телевизия РАИ посланикът на Италия в Швейцария Джан Лоренцо Корнадо.

Един от изчезналите е Джовани Тамбури, чиято майка Карла Масиели отправи апел за всякакви новини за сина си и помоли медиите да разпространят снимката му с надеждата да го идентифицират.

"Обадихме се на всички болници, но те не ми дават никакви новини. Не знаем дали е сред загиналите. Не знаем дали е сред изчезналите. Не ни казват нищо!“, каза тя.

Трима от ранените са били транспортирани от Швейцария до болница в Милано, съобщи италианската агенция за гражданска защита.

Френското външно министерство съобщи, че осем французи са в неизвестност, а други девет са ранени. Отборът от френската футболна Лига 1 "Мец" съобщи, че един от играчите в младежкия му отбор - 19-годишният Тахирис дос Сантос, е получил тежки изгаряния и е бил превозен със самолет до Германия за лечение.

🔴SWITZERLAND 🇨🇭|

VIDEO 🎦| #Crans_Montana tragedy : striking images show people trapped by fire inside the #LeConstellation bar in the Crans Montana ski resort. Several of them can be seen desperately trying to force their way out to escape the flames. Around 40 people died.

С високопланински ски писти, издигащи се на около 3000 метра надморска височина в сърцето на заснежените върхове и боровите гори на кантона Вале, Кран Монтана е един от най-известните домакини на стартове за Световната купа по ски алпийски дисциплини.

Курортът ще приеме най-добрите състезатели в света в спускането за мъже и жени, включително Линдзи Вон, за последните им стартове преди зимните Олимпийски игри в Милано и Кортина д'Ампецо през февруари.

Голф клубът "Кран сюр Сиер" в града, който се намира на улицата срещу бара, е домакин на европейската верига "Мастърс" всеки август на живописен терен.