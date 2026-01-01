Юноши, най-младите от които на 14 и 15 г., са сред 16-те идентифицирани днес жертви на пожара, който избухна в новогодишната нощ в бар в швейцарския курорт Кран Монтана, съобщи полицията във Вале, цитирана от Ройтерс.

С това общият брой на идентифицираните тела достигна 24.

Сред новоидентифицираните жертви в има 10 швейцарски граждани, двама италианци, един румънец, един французин, един турчин и един италианец, който е и гражданин на Обединените арабски емирства, съобщи полицията, без да оповестява имена.

Стотици опечалени тази сутрин присъстваха на църковна служба в Кран Монтана. Епископ Жан-Мари Ловей каза, хора от цял свят са изразили съболезнованията си, включително и папа Лъв Четиринадесети.

Най-младата жертва на пожара, идентифицирана досега, е 14-годишно момиче от Швейцария. Сред загиналите са и две 15-годишни момичета, също швейцарки.

Десет от останалите тела, които бяха идентифицирани днес, са на младежи на възраст от 16 до 18 години. Идентифицирани са и тленните останки на двама швейцарци на 20 и та 31 години, както и на 39-годишен френски гражданин.

Според разследващите пожарът най-вероятно е причинен от бенгалски огън или свещи, които са били държани прекалено близо до тавана в бара.

Пострадали са 119 души, някои от които имат тежки изгаряния. Много от тях са прехвърлени в отделения за изгаряния в болници из цяла Европа.

Работата по идентифицирането на загиналите и ранените продължава.