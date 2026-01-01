Ловно куче е било застреляно по време на законен ловен излет в село Дружево, община Своге. Сигналът е подаден около 9:40 часа на 3 януари в Районното управление в Своге от председателя на местна ловна дружинка.

По първоначална информация неизвестен мъж е произвел изстрел по животното. На място е извършен оглед в присъствието на ветеринарен лекар, който е констатирал смъртта на кучето.

Задържаха мъж, пробол смъртоносно куче край Насалевци

След бързи оперативно-издирвателни действия полицията е установила и задържала извършителя – осъждан мъж от София. При личен обиск у него са намерени две пликчета със суха растителна маса, която при полеви тест е реагирала на канабис.

При последвалото претърсване в обитаваната от него къща са открити въздушна пушка, около 8 грама канабис, както и платнена шатра, оборудвана като оранжерия. В нея са намерени четири саксии с канабисови растения.

По случая е образувано досъдебно производство за престъпления по чл. 325Б (проява на жестокост към животни) и чл. 354А (притежание и отглеждане на наркотични вещества) от Наказателния кодекс. Разследването продължава под надзора на прокуратурата.