На 21 октомври в РУ – Трън е получен сигнал за умъртвено куче в с. Насалевци. Според данни на 49-годишен столичанин, инцидентът е станал предния ден в гориста местност, където той и 40-годишен местен жител разхождали кучетата си. След възникнал конфликт между животните, местният мъж извадил нож и пробол кучето на столичанина, което починало на следващия ден.

63-годишен мъж простреля питбул в защита на своето куче

При последвалото разследване и извършено претърсване в дома на 40-годишния, известен на полицията мъж, са открити и иззети над 27 грама суха зелена листна маса, реагирала на марихуана, както и блистер „Ривотрил“.

След събраните доказателства той е привлечен като обвиняем и е задържан за 72 часа с прокурорско постановление. Предстои внасяне на искане в съда за постоянен арест на мъжа.