По предварителни оценки заради временното извеждане от експлоатация на шести блок на атомната електроцентрала (АЕЦ) „Козлодуй“ не са произведени около 200 000 мегаватчаса електроенергия. Това каза служебният министър на енергетиката Трайчо Трайков от парламентарната трибуна по време на изслушване относно ескалиращите разходи за извършване на годишни планови ремонтни програми на пети и шести блок.

Финансовия ефект от това е значителен и се измерва в десетки милиони евро, каза още Трайков.

На 5 март посетих централата, където проследих процеса на включване на шести енергоблок с поетапно повишаване на мощността, след пореден ремонт на дефектирала мембрана в неядрената част на реактора. Получих информация от ръководството и техническите екипи, че първоначално е проведена процедура за доставка на оригинални мембрани, която обаче е прекратена през 2023 г. по причини, които предстои да бъдат изяснени, каза Трайков.

През 2024 г. е започната нова процедура, но изпълнението е зависело от дерогация на Министерския съвет за доставка на оборудване в условията на санкционен режим. Такава е получена през май 2025 г., когато според ръководството на централата, вече е било твърде късно за изпълнение от избрания доставчик и се е наложило използването на аналогични компоненти, като временно техническо решение.

Трайков допълни, че според експертите проблемът е локализиран в една от осемте мембрани и след извършените корекции се очаква блокът да достигне пълна мощност в рамките на две седмици.

По време на инспекцията получих и пълен списък с необходимите дерогации от Министерския съвет, които трябва да бъдат осигурени, за да се гарантира безпроблемната доставка на резервни части и оборудване. Нямам информация защо предишният състав на Министерския съвет не е взел тези решения, но аз поех ангажимент и това вече се изпълнява.

По думите на служебния министър случващото се в атомната централа е ясна илюстрация на геополитическите рискове при съоръжения, които са проектирани с технологична зависимост от конкретни доставчици, които при определени обстоятелства могат да се окажат проблемни, „затова усилията за диверсификация и за намиране на алтернативни решения са изключително важни и трябва да са в приоритет“, каза Трайков.