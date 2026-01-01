Кремъл обвини Киев, че е извършил "безотговорна" атака с дронове срещу енергиен обект в южната част на Русия, който доставя газ на Турция, предаде Франс прес.

"Снощи имаше нов опит за удари с дронове срещу компресорната станция", заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков. Той нарече газопровода "международно съоръжение", което "гарантира енергийната сигурност на Турция".

Киев продължава да се стреми да възпрепятства мирния процес, добави Песков, цитиран от ТАСС, като коментар за плановете на украинския президент Володимир Зеленски и френския му колега Еманюел Макрон да се срещнат, за да обсъдят продължаването на натиска върху Русия.

"В този случай киевският режим продължава своята последователна линия на възпрепятстване на мирния процес, опитва се да го прави по различни начини и в този случай намира положителна реакция в европейските столици", заяви говорителят на Кремъл.