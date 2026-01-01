Министерството на образованието и науката (МОН) проверява дали е ограничен достъпът на студенти от Лесотехническия университет в София до държавната субсидия за хранене, съобщават от МОН в сайта си.

В рамките на проверката ще бъдат изяснени обстоятелствата, свързани с твърдения за възникнали спорове в договорните отношения между фирмата доставчик на услугата и висшето училище.

Студентите могат да използват стикерите си за храна във всички студентски столове на територията на страната.

В момента студентският стол в ректората на Лесотехническия университет продължава да функционира, като студентите имат възможност да се хранят там с полагаемото им се намаление, поясняват от образователното министерство.

Лесотехническият университет е национално утвърден образователно-научен център, призван да осигурява висококвалифицирани специалисти с висше образование. Той развива също научноизследователска и внедрителска дейност в областите на професионалните направления: горско стопанство, общо инженерство, науки за земята, ветеринарна медицина, растениевъдство, растителна защита, туризъм, администрация и управление, се казва в информация, публикувана в сайта на висшето училище.