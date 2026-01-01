По повод зачестили сигнали за повишение на цените в ученическите столове на територията на София, ръководството на Комисията за защита на потребителите (КЗП) и Столична община обединиха усилия за координирани действия за защита на обществения интерес и гарантиране на справедливи условия при предоставянето на услугата „ученическо хранене“.

“Проверяваме фактите, говорим с всички страни и изискваме резултат. Ученическото хранене е чувствителна услуга и тук няма място за експерименти с цените. Решенията трябва да са реалистични, обосновани и в интерес на децата.“ Това коментира кметът на София Васил Терзиев.

В рамките на вече започналите проверки, КЗП установи, че от 2026 година е налице увеличение на крайните продажни цени на храната в част от ученическите столове в София. В съответствие с правомощията си и разпоредбите на Закона за въвеждане на еврото в Република България (ЗВЕРБ), Комисията ще проверява обосноваността на повишението по отношение на икономическата аргументация и добросъвестността при ценообразуването. КЗП вече е изискала от търговците доказателства, които да удостоверят необходимостта от промяна в цените. След анализ на предоставените документи ще бъде направена преценка за съответствие със закона, като се следи стриктно да не се допуска необосновано увеличение, свързано с прехода към еврото в периода на двойното обозначаване на цените.Необосновано завишаване на цени, свързано с валутния преход, е недопустимо и ще бъде санкционирано в предвидените от закона размери от 5000 до 100 000 лв.

Паралелно с това Столична община осъществява контрол върху изпълнението на договорните отношения с доставчиците на услугата „ученическо хранене“, включително по отношение на спазването на договорените условия и цени. Проверките на Общината обхващат стриктното изпълнение на всички клаузи по действащите договори, както и механизмите за индексация. Условията и реда за провеждане на конкурси за ученическото столово и бюфетно хранене се провеждат по ред определен в наредба на Столичния общински съвет. Конкурсите се провеждат след решение на СОС, а комисията за избор на търговец е в състав от най-малко 8 представители на училището, училищното настоятелство, БАБХ, СРЗИ и др.

Договорите се сключват за срок от 3 до 5 години, поради което в тях е предвидена клауза, даваща възможност за промяна на цената, но това е допустимо само при кумулативно изпълнени условия, сред които: ръст на официално обявения процент за инфлация за страната по данни на НСИ (такъв за 2026 г. все още не е определен), икономическа обосновка пред кмета на района и положително становище на дирекция “Образование” в Столична община (такова не е получила нито една от фирмите-доставчици в края на 2025 г. или началото на 2026 г.)

Неспазените процедури и изисквания от страна на някои търговци ясно показва неправомерното увеличение на цените в районите Красно село и Възраждане. Кметът на р-н Възраждане потвърди, че фирмата доставчик на услугата в училища в района, която е увеличила едностранно цената на купон, незабавно ще върне старите цени, от преди последното увеличение на 5 януари, и ще възстанови наддадените пари на учениците като конкретни суми или чрез приспадане от следващи купони. КЗП и Столична община отправят категоричен призив и предупреждение към всички търговци, които предоставят услугата „ученическо хранене“: в контекста на въвеждането на еврото и предвид спецификата на услугата – хранене на деца в училищна среда – всяко повишение на цените следва да бъде икономически обосновано и подкрепено с реални доказателства. Нарушаването на договорните задължения към Общината също ще бъде преследвано с всички предвидени в закона и договорите мерки.

Ученическото хранене не е просто търговска дейност – то е грижа за здравето, развитието и благополучието на децата. Поради това институциите очакват от търговците да поставят обществения интерес и сигурността на услугата над краткосрочни търговски цели, да спазват стриктно закона и да се въздържат от нарушения на договореностите.

Призоваваме всички доставчици на услугата да действат добросъвестно, да гарантират прозрачност при ценообразуването и да не допускат нарушения, които биха подкопали доверието в процеса на въвеждане на еврото и в системата на ученическото хранене.

КЗП и Столична община ще продължат сътрудничеството по темата, в т. ч. по отношение на осъществявания контрол. Двете институции призовават гражданите да се обръщат към тях при установени повишения на цените в ученическите столове в общинските училища..

Комисията за защита на потребителите очаква вашите сигнали при констатирано повишение на цените в ученическите столове и в други градове в страната.

За Столична община сигнали могат да се подават и на: https://call.sofia.bg/