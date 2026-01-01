Последните дни на текущата седмица ще бъдат слънчеви. В ранните часове ще има условия за понижена видимост с мъгла или ниски облаци, с по-голяма вероятност - в Източна България.

Следобедите ще са почти безоблачни. Температурите призори ще бъдат около и малко под нулата, а през деня - в интервала 10-15 градуса, до 16-17 в обичайно по-топлите райони. Тенденцията е за леко понижение през почивните дни, предава NOVA.

Промяна във времето се очаква в навечерието и в началото на астрономическата пролет. В дните 18-20 март Балканите ще попаднат в зона на неустойчивост с валежи от дъжд и сняг. При подобен сценарий дневните температури ще се понижат осезаемо спрямо настоящите. Сутрин термометрите ще се движат около нулата, без драстични студове, а през деня най-често ще бъдат между 3 и 10 градуса.

След преминаване на смущението, временно успокояване на времето и по-високи температури ще има около 24-25 март, а в последните дни на месеца отново ни очкава динамика в атмосферните процеси. В дните 26-28 март предварителните прогнози са за валежи от дъжд и сняг.