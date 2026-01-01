Спипаха граничен полицай с близо 2 промила алкохол зад волана в Благоевградско, съобщиха от Районната прокуратура в Благоевград.

Води се разследване за извършено престъпление – управление на моторно превозно средство с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда, съобщиха от обвинението.

Делото е образувано от следовател, след като е установено, че водачът на лекия автомобил е служител на Гранично полицейско управление – Златарево.

Хванаха мъж от Благоевград да шофира с положителна проба за алкохол в Симитли

Около 11,30 ч. на 11 март 2026 г. обвиняемият управлявал собствения си автомобил на главен път Е-79. В района на пътен възел „Симитли“ водачът навлязъл в ограничен участък за движение поради ремонтни дейности. Автопатрул спрял автомобила за проверка, при която той се легитимирал със служебната си карта.

При тестването му с техническо средство е било установено наличие на алкохол в кръвта, а именно 1,91 на хиляда.

Мъжът е дал кръвна проба за лабораторно изследване, като резултатът от нея се очаква.