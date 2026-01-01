Пътен инцидент с пострадал пешеходец е станал в понеделник около 11:00 часа в село Български извор. По първоначална информация водач на лек автомобил е блъснал пешеходец, след което е напуснал мястото на произшествието, без да уведоми органите на реда.

Сигналът за инцидента е подаден в местното районно управление на МВР. Незабавно са предприети издирвателни действия, при които полицейските служители са установили както автомобила, така и неговия водач – 35-годишен мъж от село Галата.

Пил и дрогиран шофьор удари пешеходец с 1,29 промила алкохол

При извършените проверки е установено, че шофьорът е управлявал превозното средство след употреба на алкохол и наркотични вещества. Пробата за алкохол е отчела 2,04 промила в издишания въздух, а тестът за наркотици е реагирал положително на метамфетамин.

Водачът е дал кръвна проба за лабораторен анализ и е задържан за срок до 24 часа в Районното управление в Тетевен. По случая е образувано досъдебно производство, като работата по изясняване на всички обстоятелства около инцидента продължава.