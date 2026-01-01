Испания обяви пакет от военна помощ за Украйна в размер на 1 милиард евро за 2026 г., съвпадащ с визитата на президента Володимир Зеленски в страната, съобщи „Киев Индипендънт“.

Част от средствата ще бъдат осигурени чрез програмата SAFE на ЕС и ще бъдат насочени към съвместно производство с украинската отбранителна индустрия.

С този пакет „общата помощ на Испания в тази война ще достигне 4 милиарда евро“, заяви премиерът Педро Санчес на съвместна пресконференция със Зеленски.

Украинският президент пристигна в Мадрид за разговори с испанските власти и за подписване на нови споразумения в областта на отбраната и икономиката. Част от договореностите са с компанията Sener Aerospace & Defense — подразделение на испанската инженерна група Sener, специализирано в технологии за сателити, комуникации и ракетни системи, включително компоненти за системата за ПВО IRIS-T, използвана от Украйна.

Три от четирите подписани споразумения са именно със Sener и са насочени към сътрудничество в ракетния сектор и противовъздушната отбрана, посочи Зеленски.

„Укрепването на ПВО и защитата на живота са наш приоритет“, написа той в X, като допълни, че Киев проявява интерес и към съвместни проекти за производство на далекобойни дронове.

По време на визитата си Зеленски трябва да се срещне и с крал Фелипе VI и ръководството на испанския парламент.

Испания, член на ЕС и НАТО, оказва военна и финансова подкрепа на Украйна от началото на руската инвазия през 2022 г., включително чрез предоставяне на танкове Leopard 2A4 и обучение на украински военнослужещи.

Посещението в Мадрид идва ден след визитата на Зеленски във Великобритания, където той се срещна с крал Чарлз III, премиера Киър Стармър и генералния секретар на НАТО Марк Рюте, както и подписа отбранително споразумение с Лондон.