Комисията за енергийно и водно регулиране предвижда от 1 юли средно увеличение на цената на електроенергията за битовите потребители с около 3%, а на топлинната енергия и топлата вода – с 4,58% за страната. Предложението беше обсъдено на обществено заседание, на което се чуха както аргументите на регулатора, така и остри критики от страна на институцията на омбудсмана, граждани и обществени организации.

Председателят на КЕВР Пламен Младеновски защити предложеното увеличение с аргумента, че регулаторът е търсил баланс между интересите на енергийните дружества и възможностите на потребителите.

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По думите му поскъпването на топлинната енергия е пряко свързано с повишената цена на природния газ, докато при електроенергията основните фактори са инфлационните процеси и намалените приходи във Фонд „Сигурност на електроенергийната система“, който се използва за компенсиране на битовите потребители.

„Ще направим всичко възможно увеличението да остане под нивата на инфлацията, защото цените трябва да бъдат едновременно справедливи и достъпни за домакинствата“, заяви Младеновски.

Той подчерта, че въпреки исканията на някои топлофикационни дружества за увеличение на цените с до 70%, регулаторът предлага значително по-нисък ръст на цените.

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Срещу планираното поскъпване категорично се обяви заместник-омбудсманът Мария Филипова. Тя заяви, че институцията на омбудсмана не подкрепя дори минимално увеличение на цените на електрическата и топлинната енергия за битовите потребители.

Според нея новото поскъпване ще постави допълнителен финансов натиск върху българските семейства в условията на продължаваща висока инфлация и изоставане на доходите.

„За немалка част от българските граждани всяко увеличение на цените на основни услуги води до ограничаване на средствата за лекарства, храна и други жизненоважни разходи“, посочи Филипова.

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Тя предупреди, че най-силно засегнати ще бъдат пенсионерите, хората с увреждания, самотно живеещите възрастни хора и семействата с ниски доходи. По думите ѝ за тези групи разходите за ток, парно и топла вода не са въпрос на комфорт, а на жизнена необходимост.

Заместник-омбудсманът обърна внимание и на продължаващите проблеми с качеството на предоставяните услуги. По данни на институцията ежедневно постъпват сигнали и жалби от граждани, свързани както с трудностите при плащането на сметките, така и с чести аварии, течове, прекъсвания на електрозахранването и топлоподаването.

„Защитата на потребителите трябва да бъде водещ критерий при определянето на цените на услугите от обществен интерес“, подчерта Филипова и призова КЕВР при окончателното решение да постави във фокуса социалната поносимост на цените.

Окончателното решение за новите цени на електроенергията, парното и топлата вода ще бъде взето от Комисията за енергийно и водно регулиране на 1 юли.