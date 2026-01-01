КЕВР задължи Топлофикация София да изплати компенсации на 6197 свои клиенти, останали без парно и топла вода за повече от 48 часа в периода декември 2025 г. – януари 2026 г.

Решението е взето след извънредна проверка, разпоредена заради сигнали за продължителни аварии и прекъсвания на топлоподаването в столицата.

Дружеството има срок от един месец да изчисли дължимите неустойки за засегнатите потребители, а след това – още 7 дни, за да извърши плащанията. Компенсации ще получат клиентите на общо 164 абонатни станции.

Най-много засегнати има в ж.к. „Люлин-6“, където над 5400 души са останали без отопление за около 50 часа. В други квартали като „Младост-3“, „Дианабад“ и кв. „Полигона“ прекъсванията са продължили значително по-дълго – в някои случаи над 100 часа.

От КЕВР посочват, че обезщетения се дължат, когато аварията не бъде отстранена в рамките на 48 часа. В тези случаи клиентите трябва да бъдат компенсирани за недоставената топлинна енергия за периода на закъснението.

Изчисляването на сумите ще се базира на средното потребление за съответния обект при сходни условия. Плащанията ще бъдат извършени автоматично, без да е необходимо потребителите да подават заявления.

Регулаторът подчертава, че при проверката е установено нарушение на лицензионните условия и на общите правила на дружеството, тъй като компенсации не са били изплатени в срок.

Решението е част от мерките на комисията за защита на правата на потребителите при услуги от дружества с монополно положение.