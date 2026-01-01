Жена е пострадала при пътнотранспортно произшествие между два автомобила и мотоциклет на Самуиловско шосе в Сливен, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Сигналът за инцидента е подаден днес в 18:13 ч. в дежурната част на Районното управление в Сливен.

По първоначални данни лек автомобил „Пежо 206“, управляван от 42-годишна жена, е навлязъл в насрещната лента за движение и се е ударил челно в лек автомобил „Нисан Кашкай“. От удара е бил засегнат и мотоциклет.

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При произшествието е пострадала 42-годишната водачка на автомобила „Пежо“. Тя е транспортирана в болнично заведение в Сливен, за живота ѝ няма опасност. Други пострадали няма.

По случая е образувано досъдебно производство.

Пътят бе затворен за движение в продължение на няколко часа до приключване на огледа на местопроизшествието и почистването на пътното платно от екипи на Община Сливен.

От началото на годината при катастрофи в страната са загинали 251 души, което е с 26 повече в сравнение със същия период на 2025 година. Общо ранените при пътните инциденти досега са 4388 души.