Две пътнотранспортни произшествия са станали днес в късния следобед в Сливенско, съобщиха от полицията.

Дете и двама мъже, пострадали при катастрофата край сливенското село Блатец този следобед, са настанени в Многопрофилната болница за активно лечение (МБАЛ) „Д-р Иван Селимински“ в Сливен, съобщиха за от лечебното заведение.

Тримата са в стабилно състояние, извършват им се медицински изследвания и няма опасност за живота им, уточниха от болницата.

По-рано днес от Областната дирекция на МВР в Сливен съобщиха, че сигналът за пътния инцидент е подаден в 17:43 часа. Катастрофата е станала на път I-6 в участъка между местността Бялата чешма и село Блатец.

БТА

По първоначални данни в произшествието са участвали три автомобила. Вероятната причина е неправилна маневра за изпреварване. Един от автомобилите е с незначителни материални щети, а другите два са излезли извън пътното платно, като единият е попаднал в нива край пътя.

В 18:12 ч. е получен сигнал за второ произшествие в района на кръговото кръстовище на бул. „Г. Данчев“ в Сливен. По първоначални данни инцидентът е между два автомобила. Една жена е транспортирана за медицински преглед.

По случаите се извършва проверка.