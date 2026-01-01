Благоевград отбеляза 84 години от смъртта на големия български поет Никола Вапцаров, съобщиха от Общината.
Цветя пред барелефа на поета, разположен на фасадата на ДТ „Никола Вапцаров“, положиха зам.-кметът Боряна Шалявска, областният управител Васил Трендафилов, председателят на Общински съвет Антоанета Богданова, представители на образователни и културни институции и граждани.
С рецитал на стихотворение от Никола Вапцаров в програмата се включи шестокласничката Йоанна Терзийска от СУИЧЕ „Св. Климент Охридски“.
Никола Вапцаров е арестуван през март 1942 г. На 23 юли същата година, едва на 32 години, е осъден на смърт и разстрелян на Гарнизонното стрелбище в София.
В последните часове от живота си създава стихотворенията „Прощално“ и „Борбата е безмилостно жестока…“, превърнали се в едни от най-емблематичните творби в българската литература.