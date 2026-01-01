Благоевград отбеляза 84 години от смъртта на големия български поет Никола Вапцаров, съобщиха от Общината.

Община Благоевград

Цветя пред барелефа на поета, разположен на фасадата на ДТ „Никола Вапцаров“, положиха зам.-кметът Боряна Шалявска, областният управител Васил Трендафилов, председателят на Общински съвет Антоанета Богданова, представители на образователни и културни институции и граждани.

Община Благоевград

Община Благоевград

С рецитал на стихотворение от Никола Вапцаров в програмата се включи шестокласничката Йоанна Терзийска от СУИЧЕ „Св. Климент Охридски“.

Община Благоевград

Община Благоевград

Никола Вапцаров е арестуван през март 1942 г. На 23 юли същата година, едва на 32 години, е осъден на смърт и разстрелян на Гарнизонното стрелбище в София.

В последните часове от живота си създава стихотворенията „Прощално“ и „Борбата е безмилостно жестока…“, превърнали се в едни от най-емблематичните творби в българската литература.