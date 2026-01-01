Община Ловеч трябва да сключи договор с фирма за предварително третиране (сепариране) на отпадъците, за да се намали количеството им в Регионалното депо за неопасни отпадъци в Ловеч, което обслужва общините Ловеч, Летница и Угърчин. Това е било решено на заседание на Регионалната система за управление на отпадъците - регион Ловеч, на което е обсъдено текущото състояние на депото и експлоатационни трудности, които има, каза заместник-кметът на Ловеч инж. Бистра Чолакова. Тя добави, че това е едно от задължителните предписания на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – Плевен.

„Полагаме усилия да отстраняваме нередностите по всички предписания, които издава РИОСВ, за да може да продължи функционирането на клетка 3 и да не се достигне до екологична криза чрез затварянето. Заедно с това търсим осигуряване на финансиране, което е в порядъка на над 2 милиона евро за доизграждане на клетка 2, която ще е необходима, тъй като вървим към изчерпване капацитета на клетка 3. Тя е изчерпана като тонаж, но като височинна кота не е достигната. Имаме още съвсем малко възможност“, посочи Чолакова.

Тя обясни, че е необходимо да се намери фирма, която да извършва предварителното третиране (сепариране) на отпадъците до октомври тази година, когато трябва да се сключи нов договор с оператор на депото.

„Поръчката за оператор на депото, с условие да има мобилна сепарираща инсталация, вече е обявена и до октомври трябва да се сключи договор“, каза още заместник-кметът.

Относно необходимите средства за доизграждане на новата клетка в регионалното депо, за които Общинският съвет взе решение да бъде отпуснат безлихвен заем, Чолакова посочи, че за пръв път има вариант те да бъдат осигурени от отчисленията, които е натрупала Общината в сметката си в РИОСВ.

„След няколко отказа в годините на РИОСВ - Плевен, че тези отчисления не могат да бъдат ползвани за изграждане на нова клетка поради променени законови обстоятелства, за първи път ни уведомиха от Министерството на околната среда и водите, че можем да ги използваме за признаване на разходи по доизграждане след изпълнение на определени условия. Едното от тях е за предварително третиране на отпадъците. Второто е да продължим процедурата за комплексното разрешително, което е свързано с много обстоятелства, и третото е при изпълнение на строително-монтажните работи всичко да бъде доказано с актове за скрити работи съгласно Закона за устройство на територията. Чак тогава може да ни бъдат признати разходите и преведени средствата. Има такава възможност и по това работим“, каза също Бистра Чолакова.

По думите ѝ на вчерашното заседание е обсъден и проблемът с технологичната експлоатация, тъй като в момента има липса на машини, които да уплътняват отпадъците. Едно от предписанията на РИОСВ – Плевен е свързано и с изтичането на инфилтрат. „Това е проблем от много години и търсим най-лесното техническо решение за отвеждане на този инфилтрат“, добави заместник-кметът.

Тя поясни, че една от причините за изтичане на инфилтрата е проблем с дренажната система, който е още от 2023 г. преди въвеждането на клетката в експлоатация. „Сега вариантите са по-ограничени, тъй като трябва по повърхностните страни да се изгради някаква система, която да го отведе този инфилтрат. За предписанията, които не сме изпълнили, сме подали искане до РИОСВ за удължаване на срока“, заяви Чолакова.

Тя припомни, че миналата година от РИОСВ са съставили два акта на Община Ловеч, а тази – още два, като единият е прекратен.