От няколко месеца улици в столичния квартал „Слатина“ са реорганизирани като еднопосочни. Поставени са и пътни знаци, показващи посоката на движение. Пътищата в междублоковите пространства са тесни, а заради паркиралите коли разминаването на превозните средства е изключително трудно, разказва Vesti.bg.

Една част от жителите са доволни - вече няма да се притесняват дали могат да се разминат с кола, идваща отсреща. Друга част от жителите с безразличие учат новите правила. А трета група хора от квартала предприемат действия. Много от поставените знаци са бутнати, боядисани в черно, счупени, скрити с чували за смет или изкривени, за да не се виждат. Това създава изключителна опасност на пътя, особено на места като ул. „Александър Момчев“ u ул. „Христо Халачев“, където се намират главните входовете на 3 учебни заведения.

„Когато видях патрулка, която охранява улицата, на която живея, започнах да сигнализирам на шофьорите срещу мен да обърнат, за да не ги хванат в нарушение. Няколко коли не ме послушаха и минаха, а от полицията не получиха и поглед. Явно и на тях им е писнало вече” коментира шофьор от Слатина.

За да бъде определен един акт като гражданско неподчинение, според правните дефиниции той трябва да отговаря на няколко ключови критерия. Основният сред тях е да не се разрушава обществено или частно имущество и да не се създава опасност за гражданите.

В този контекст унищожаването на знаците се определя не като протест, а като вандалска проява, която застрашава безопасността както на шофьорите, така и на пешеходците. Част от пътните знаци са изцяло заличени с черна боя, поради което нищо неподозиращи водачи завиват и попадат в насрещното движение. По думите на жители от квартала е чист късмет, че до момента не се е стигнало до сериозни инциденти.

Според кмета на район Слатина Георги Илиев за еднопосочното организиране на движението е взето решение от комисия към Столичната община до която преди две години жителите на „Слатина“ са пуснали сигнали. Според Илиев, решението на транспортната комисия трябва да се прецизира като крайни за квартални улици не бива да са еднопосочни.

“Боядисването на знаците е престъпление и така се рискуват човешки животи”, категоричен е той. Кметът настоява за цялостен план на организация на движението в района.

Единствения опит за разговор между жителите на квартала и Илиев се е случил в началото на реорганизацията на движението. За обсъждане на темата се е организирала среща през Facebook групата на Слатина с кмета на общината. Макар, че онлайн интересът е бил голям, според негова публикация в мрежата на срещата е дошъл само един човек, койот дори не е бил сред организаторите.

Напрежението, довело до тази ситуация е започнало да се трупа още от началото на строителството на новата метростанция и затварянето на ул. „Гео Милев”. Очакванията са строежа на метрото да приключи през 2027 г. Няма яснота дали след това организацията на движението ще се промени.