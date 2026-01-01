Управляваният от гръцка компания петролен танкер "Скирос" от клас „Суецмакс“, с капацитет около 1 милион барела петрол, е бил атакуван в Черно море след натоварване на терминала на Каспийския тръбопроводен консорциум (КТК) близо до Новоросийск, предаде агенция Блумбърг, цитирана от Укринформ.

Макар че КТК транспортира предимно казахстански петрол, въпросното количество петрол е било с руски произход. Атаката е станала в неделя в близост до терминала.

Базираната в Атина компания, регистрирана в "Екуазис" (Equasis) като управител на "Скирос", заяви, че в резултат на инцидента няма ранени или замърсяване и че собствениците на кораба са били уведомени за него. Компанията отказа да даде повече коментар.

Дрон порази танкер, плаващ към Русия, в Черно море

Това е първият украински удар по кораб, акостирал в терминала на КТК – ключов канал за износа на казахстански суров петрол – след почти триседмично затишие.

По-рано този месец Украйна се съгласи да се въздържа от удари по инфраструктурата на КТК и по неруски кораби, пътуващи към морския терминал, стига тези кораби да не са обект на украински санкции и да не превозват руски товари, съобщи американски представител. Суровият петрол от Русия обикновено съставлява между 5 и 10 процента от износа на КТК, отбелязва Укринформ.