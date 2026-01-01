Със заявление от 17 август 2026 г. до Върховния касационен съд (ВКС) министърът на финансите Гълъб Донев, като представител на държавата, потвърди в защита на държавния интерес всички процесуални действия, извършени от министъра на икономиката и индустрията, по делото за установяване на факта, че държавата има качеството на акционер – носител на правата върху 29% от капитала на „Международен панаир Пловдив“ АД. Това съобщиха от Министерство на финансите.

Преди дни ВКС уведоми министъра на финансите за своето определение от 29 юли, че само той може да се конституира като процесуален представител на държавата по образуваното търговско дело за капитала на "Международен панаир Пловдив". Делото бе за установяване на факта, че държавата има качеството на акционер – носител на правата върху 29% от капитала на „Международен панаир Пловдив“ АД.

В определения от съда срок ще бъдат предприети необходимите процесуални действия за защита на държавния интерес, заканиха се от министерството. От съобщението се разбираше, че Донев смята да претендира за акциите на държавата като страна по делото. В противен случай бизнесменът Георги Гергов ще получи 79% от Панаира.

На 29 юли ВКС определи, че досегашното дело, с което държавата иска да защити правата си върху 29% от акциите в Пловдивския панаир е било заведено неправилно от министъра на икономиката, а е трябвало да се води от министъра на финансите през 2023 г.

Ако бизнесменът Георги Гергов придобие 79% от акциите на някога държавното дружество, той ще контролира над две-трети от дружеството. Това означава да взима самостоятелно решения, включително и за закриване на дружеството и използване на земята за жилищно строителство.