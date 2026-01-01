Българска гражданка е била спасена, след като е изпаднала в опасна ситуация, докато управлявала падълборд (SUP) край Урануполи на Халкидики, съобщават гръцки медии. След като бреговата охрана я е извела на сушата, жената е получила и административна санкция за нарушаване на правилата за безопасност.

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41-годишната българка е влязла в морето със SUP в събота сутринта. Заради неблагоприятните метеорологични условия тя е започнала да бедства, което е наложило намесата на гръцката брегова охрана.

В спасителната операция са се включили и собственици на водни атракциони, водно такси и два плавателни съда, които са преминавали в близост. Жената е открита на плажа Архондарикия и е откарана до сушата с помощта на намиращ се наблизо плавателен съд. По информация на местните медии тя е в добро здравословно състояние.

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След щастливия край на инцидента обаче българката е била глобена от бреговата охрана за нарушение на правилата, свързани с използването на падълборд. Инцидентът повдига и много въпроси какви са правилата за SUP в Гърция и кога могат да последват глоби.

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Какви са правилата за SUP в Гърция

През последните седмици гръцките власти засилиха вниманието към безопасността при водните спортове, а при нарушения вече има и реално наложени глоби.

Едно от основните изисквания е задължителното използване на индивидуална спасителна жилетка. За използване на SUP без спасителна жилетка е предвидена глоба от 250 евро. Такава санкция бе наложена през юли на човек, засечен да кара SUP без необходимото спасително средство на плаж на остров Лимнос.

Правилата предвиждат още на една дъска да се намира само един човек. SUP не трябва да се използва от хора, които не могат да плуват, както и от деца под определената възрастова граница.

Има и ограничение за разстоянието от брега. Не може да се отдалечавате на повече от 500 метра от бреговата линия. Движението извън разрешените граници може да доведе до глоба, посочвана в размер между 50 и 200 евро.

SUP не се използва през нощта и при лошо време

Падълбордът може да се използва само през светлата част на деня. Забранено е влизането със SUP преди изгрев и след залез слънце, тъй като намалената видимост създава допълнителен риск.

Правилата забраняват използването на дъската и при неблагоприятни метеорологични условия в морето.

Именно това правило е особено важно в контекста на случая с българската гражданка край Урануполи, която е започнала да бедства заради влошените атмосферни условия.

Колко може да струва едно нарушение

За туристите, които планират да използват SUP по време на почивката си в Гърция, най-важните санкции могат да се обобщят така:

250 евро – за използване на SUP без задължителната спасителна жилетка;

50 до 200 евро – за движение извън разрешените граници;

забранено е използването на SUP преди изгрев и след залез;

забранено е използването му при неблагоприятни метеорологични условия;

на дъската може да има само един човек;

не се допуска използването на SUP от хора, които не могат да плуват.

Така на практика едно от най-популярните летни занимания може да се превърне не само в риск за безопасността, но и в сериозен разход, ако правилата не се спазват. Случаят с българката в Халкидики показва и другата страна на ограниченията – при неблагоприятно време ситуацията във водата може да се промени много бързо и да се стигне до спасителна операция.