Господ победи смъртта чрез Кръста, каза българският патриарх и Софийски митрополит Даниил, преди да отслужи света литургия в патриаршеската катедрала „Св. Александър Невски" по повод 1700-ата годишнина от намирането на Честния и Животворящ Кръст Господен.

По решение на Светия синод на Българската православна църква - Българска патриаршия (БПЦ-БП) днес и вчера в София има празнични богослужения.

Патриарх Даниил посочи, че в неделята преди Въздвижение вярващите се радват с радостта на света царица Елена при намирането на Честния Кръст и че чрез него идва радост за целия свят. По думите му Христос до такава степен възлюбил човешкия род, че когато Го хулели, се молел. Дори при разпятието Си продължавал да се моли, разпростирайки ръце, за да събере целия човешки род при Себе си.

Патриарх Даниил припомни, че грехът разделя. По думите му, когато хората са обект на обиди, те се отвръщат един от друг, а колкото повече напредва грехът, толкова повече човек губи достойнството, което Бог му е дал.

Жертвата на Кръста е велика, а силата на Честния Кръст - голяма, тъй като чрез послушание към Божията воля вярващите остават единени с Христос и превъзмогват греховните си слабости с Божията помощ, отбеляза българският патриарх и Софийски митрополит.

Вчера в храма „Въздвижение на св. Кръст Господен“, в столичния квартал „Лозенец“, беше отслужена малка вечерня, след което литийно шествие тръгна към патриаршеската катедрала „Св. Александър Невски“, след което там бе отслужено всенощно бдение. На литийното шествие, водено от патриарха, беше носена частица от Честния Кръст Христов, на която вярващите можеха да се поклонят по време на бдението. Към шествието се присъедини и президентът Илияна Йотова.