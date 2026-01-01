Украински дронове са атакували две съоръжения в Запорожката атомна електроцентрала в югоизточна Украйна през нощта срещу понеделник, въпреки че няма заплаха за ядрената безопасност, заяви Алексей Лихачов, ръководителят на руската държавна ядрена корпорация.

Шофьор, доставящ храна за служителите на централата, е бил убит при атаката с дрон, каза той.

Според Лихачов, целите са били лабораторна сграда и завод за преработка на радиоактивни отпадъци.

Русия превзе централата през първите седмици на войната, която започна през 2022 г., и оттогава Москва и Киев редовно се обвиняват взаимно във военни действия, които компрометират ядрената безопасност.