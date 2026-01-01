Външното електрозахранване на окупираната от Русия Запорожка атомна електроцентрала в Украйна е било прекъснато след нощен удар, съобщи Международната агенция за атомна енергия (МААЕ).

По данни на агенцията не е регистрирано изтичане на радиация, а нивата на радиационния фон остават в нормални граници.

В момента най-голямата атомна електроцентрала в Европа разчита на аварийни дизелови генератори, за да поддържа охлаждането на шестте спрени реактора и останалите жизненоважни системи за ядрена безопасност.

Според МААЕ ударът е засегнал електрическа подстанция, която захранва централата. Това е 19-ият случай от началото на войната през февруари 2022 г., в който Запорожката АЕЦ губи външното си електроснабдяване, предаде АФП.

„Последната загуба на външно захранване отново подчертава изключителната крехкост на електропреносната мрежа и постоянните рискове за ядрената безопасност по време на войната“, заяви генералният директор на МААЕ Рафаел Гроси.

Централата подготвя ремонт на основната си електропроводна линия, която е извън експлоатация от 24 март.

Запорожката АЕЦ се намира близо до фронтовата линия в Южна Украйна и беше превзета от руските сили в първите дни на инвазията през 2022 г. Москва и Киев многократно се обвиняват взаимно, че с действията си около обекта увеличават риска от ядрена авария.