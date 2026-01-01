Пожар е възникнал в землището на Луковит в близост до къщите, съобщава репортер на Dariknews.bg. На мястото се вижда дим, който се издига над района.

Андрей Деновски

Два екипа на пожарната гасят пожар, възникнал в землището на Луковит, каза говорителят на Областната дирекция на МВР в Ловеч Габриела Тодорова.

Андрей Деновски



Огънят е възникнал около 15:00 часа в близост до ромския квартал „Изток" в града.

Андрей Деновски

Горят сухи треви и храсти. Няма опасност за къщите в близост.

Андрей Деновски

Екипите на пожарната са овладели пожара и скоро се очаква да бъде потушен.

Андрей Деновски

Андрей Деновски