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Трима души са убити по време на стрелба в испанския курорт Исла Кристина, който се намира на около 8 км от испанско-португалската граница. Двама маскирани мъже на мотоциклет откриха огън по семейство. Загинаха бременна жена, нейното дете и майката на жената, съобщи The Sun.

Възрастта на детето не се уточнява. Други двама са ранени при стрелбата, като единият е откаран по спешност в болница в тежко състояние. Нападението станало в неделя късно вечерта. По случая все още няма арестувани, съобщава NOVA

Атаката обаче вече е свързана с предишна стрелба, станала в Уелва през септември 2024 г., при която един човек загина, а двама бяха ранени. The Sun посочва, че тримата убити в неделя са сестрата, майката и племенникът на мъжа, арестуван за предишната стрелба. Твърди се, че след нападението през 2024 г. роднини на заподозрения, сред които и убитите в неделя, са се преместили в Исла Кристина от столицата на провинцията.

Властите съобщават, че първоначалните данни от разследването сочат, че може би става въпрос за уреждане на сметки между членове на различни кланове. На този етап обаче нито една хипотеза не е изключена.

NOVA
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