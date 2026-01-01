Литературни срещи, срещи с автограф и кампания за стимулиране на четенето са сред акцентите в тазгодишното издание на "Алея на книгата" в София. Официалното откриване на столичния булевард „Витоша“ и в парка пред Националния дворец на културата в София ще се състои от 17:30 ч. на 7 септември, съобщиха организаторите от Асоциация „Българска книга“. Събитието ще бъде в Литературния кът – специално изградената и най-голяма шатра на Културната програма, каза за БТА Гергана Димитрова от Асоциация „Българска книга“.

Тази година освен в литературните срещи, читателите ще могат и да се включат и в кампания за стимулиране на четенето, в която Асоциацията участва, като закупят и дарят за младежкия център книга по свой избор, разказа Димитрова.

Тя обясни, че в Литературния кът „всеки може да си намери нещо различно, тъй като има голямо разнообразие - от много специфични издания, които са почти с научна стойност, до такива, които са по-популярни. Почитателите на литературата могат да намерят всичко, което биха искали да видят на място“, каза още Димитрова.

Тя посочи като акцент и множеството срещи с автори, сред които - Рене Карабаш, чийто роман „Остайница“ влезе в краткия списък за международната награда „Букър“, Петя Кукудева, Захари Карабашлиев и други.

На 7 септември от 12:00 ч. в шатрата на издателство „Вижън букс“ читателите ще могат да се срещнат с Чавдар Атанасов – автор на „Книга за парите за деца и тийнейджъри“ – първата детска образователна книга за финансова грамотност, написана от български автор, и поредицата „Вицове за деца“.

Същия ден от 18:00 ч. в Литературния кът ще се състои среща с автограф с авторката на исторически романи Галина Златарева, която ще представи новата си книга „Борис и неговите синове“. От 18:00 ч. в шатрата на издателство „Библиотека България“ ще има среща с автограф с географа и пътешественик Марина Стоева, на която тя ще представи дебютната си книга в художествената литература – сборникът „Съдбовен полет и други разкази“.

За 7 септември са планирани и срещи с Анна Палазова, Мариана Пенчева, Петя Кокудева, Мария Касимова-Моасе, Богдана Трифонова и Надежда Трифонова, Живка Иванова и Анна Норт.

Програмата продължава на 8 септември, когато в Литературния кът от 13:00 ч. Милена Йоцова, преподавател по „Религия - Православие“ в 78-мо Средно общообразователно училище в гр. Банкя ще представи своите детски книжки „Свети Боян Енравота”, „Димитра” и други

Пак там от 18:00 ч. Янка Трачук, глуха писателка, ще представи дебютна си книга „Вътрешен вик“.

От 17:00 ч. в шатрата на издателство „Жанет 45“ ще се състои среща с автограф с Георги Господинов.

В този ден читателите ще могат да се срещнат още с Митко Джунгуров, Петър Марчев, Мария Йонова, Любомир Кючуков, Георги Константинов и Таня Димова.

На 9 септември от 18:00 ч. в шатрата на издателство „Жанет 45“ Здравка Евтимова ще се срещне с читателите и ще представи книгата си „Каварненски разкази“.

В същия ден ще има срещи и с Цвете Поп (Lilla Green), Емил Минчев, Костадин Костадинов, Борис Дренков и Лидия Петкова.

На 10 септември от 18:00 ч. в шатрата на издателство „Сиела“ ще се състои среща с автограф с Иво Сиромахов. По същото време в шатрата на издателство „Вижън Букс“ Стефан Стефанов, автор и художник на фентъзи комикса „Елия: Чудовището от мазето“, ще се срещне със своите читатели. Пак от 18:00 ч. в шатрата на издателство „Жанет 45“ ще се състои среща с Николай Терзийски, а в шатрата на издателска къща „Знаци“ авторът Ванцети Василев ще представя новия си роман „Всичко е джаз“ и ще раздава автографи.

На този ден в Литературния кът от 17:00 ч. аржентинският автор проф. Хорхе Анхел Ливрага ще представи книгата си „Елементали – Духове на Природата“ от проф. Хорхе Анхел Ливрага.

На този ден читателите ще могат да се срещнат и с Нина Александрова, Николай Колев, Цанко Лалев, Румен Иванов.

Програмата продължава на 11 септември, когато от 16:00 ч. в шатрата на издателство „Рибка“ ще се състои среща с автограф с детската писателка Катя Антонова.

От 17:00 ч. в шатрата на издателство „Библиотека България“ Александър Върхошков ще представи дебютния си фентъзи роман „Разплитането на Вселената“.

По същото време в Литературния кът ще се състои разговор с участието на проф. Ана Димова, преводач на книгата „Сърцевремие“ за кореспонденцията между Ингеборг Бахман и Паул Целан. От 18:00 ч. в Литературния кът ще бъде представена стихосбирката „Стихове от бойницата“ на Максим Кривцов-Дали, младия украински поет, журналист и фотограф, загинал в бой на 33 години на 7 януари 2024 г.

От 18:00 ч. в шатрата на издателство „Сиела“ Захари Карабашлиев ще се срещне със своите читатели. По същото време в шатрата на издателство „Библиотека България“ Симеон Аспарухов ще представи новата си книга „33 денонощия“.

От 19:00 ч. в шатрата на издателство „Библиотека България" Стоян Кънчев ще представи дебютния си роман „Асфалт“.

Други литературни срещи за 11 септември ще са с автора и художник Сатанасов, Мария Донева, Деметра Дулева, Весела Генова и Драгостина Крумова.

На този ден посетителите ще могат да видят и пъстрата програма на културната сцена на „Демократична мозайка“. От 19:45 ч. „кукерска изненада“ ще представи кукерска група от гр. Перник. От 20:00 ч. ще бъде представена кандидатурата на Перник за Европейска младежка столица за 2029 г., а от 20:30 ч. огнената група La Flame ще представи огнено шоу.

На 12 септември пак на културна сцена на „Демократична мозайка“ от 17:30 ч. ще се състои награждаването на победителите в осмото издание на конкурса за социално ангажирано изкуство – „Граждански будилник“.

В същия ден от 19:00 ч. в шатрата на издателство „Жанет 45“ предстои среща с автограф с Митко Новков и книгата „До Бързѝя и после“. По същото време в шатрата на издателство „Библиотека България“ ще има среща с автограф с Калин Василев и новия му сборник с разкази „Семеен, с една тъща“.

В този ден ще има и срещи с Николай Пеев, Стефка Станчева, Владислав Христов, Емил Андреев, Оля Стоянова, Лъчезар Ангелов, Димана Йорданова, Гергана Атанасова, Александър Стоянов, Руси Русев, Елиа и Кристиана Бояджиеви, Боян Боев, Мая Бочева – Уики, Димитър Ангелов, Елена Алексиева, Хайри Хамдан, Цветелина Манова, Манол Пейков, Елена Жаблянова и Любов Миронова.

На 13 септември, последния ден от изложението, програмата включва Среща и автограф с Рене Карабаш от 12:00 ч. в шатрата на издателство „Жанет 45“.

На същия ден от 17:00 ч. в Литературния кът издателство „Така започна всичко“ ще представи детската авторка Петя Александрова с най-новата й книга „Кравата, която дава мляко с какао“.

В последния ден от „Алея на книгата“ читателите ще могат да се срещнат и с Джина Дундова-Панчева, Петя Евлогиева, Александър Стоянов, Милен Хальов, Яна Вълчева, Веселина Кожухарова и Томислав Данаилов.