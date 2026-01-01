Изригването на индонезийския вулкан Анак Кракатау днес принуди шест летища да преустановят работа и засегна стотици полети на основното летище в Джакарта, предаде Ройтерс.

Международното летище „Сукарно-Хата“ преустанови полетите заради вулканична пепел, се казва в публикация на летищните власти в Инстаграм. Стотици пътници са блокирани на летището.

Смущенията в следствие на изригването са засегнали 301 полета, включително 58 международни полета, съобщи летищният оператор „Ангкаса Пура“. Авиокомпанията „Сингапур Еърлайнс“ заяви, че е отменила днешните си полети от и до Джакарта.

Вулканът Анак Кракатау, който се намира между островите Ява и Суматра в обширния архипелаг от острови на Индонезия, започна да изригва от късно вечерта в петък.

Пепелта, изхвърлена от вулкана, е достигнала височина от 6000 метра от страната на остров Ява и 15 000 метра от страната на остров Суматра, съобщи на своя сайт местната метеорологична агенция.

Индонезийската агенцията за управление на последиците от бедствия заяви, че днес ще проведе операция за модифициране на времето, която може да включва засяване на облаци, с цел да се предизвика дъжд.

„Ако вали достатъчно силно, вулканичната пепел, която нарушава ежедневието ни от вчера и продължава и днес, ще бъде бързо отмита“, заяви ръководителят на агенцията на пресконференция.

Огромно изригване на Анак Кракатау през 2018 г. предизвика цунами край бреговете на Суматра и Ява, при което загинаха 430 души, припомня ДПА.

Анак Кракатау, което означава „Детето на Кракатау“, се образува след легендарното изригване на вулкана Кракатау през 1883 г., при което загиват около 35 000 души.