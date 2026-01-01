Властите в Гватемала разпоредиха превантивната евакуация на две населени места в близост до вулкана Фуего, след като той навлезе в по-интензивна фаза на изригване. Вулканът започна да изхвърля пепел и да изпраща потоци от вулканични газове, пепел, сажди и скални отломки по склоновете си, предаде Ройтерс.

Заповедта за евакуация обхваща селищата Ел Порвенир и Лас Лахитас, които се намират в района на Сан Хуан Алотенанго.

Според властите вулканичните потоци могат да достигнат и по-далеч, ако активността на Фуего се засили през следващите часове. Предупреждава се също, че облаците от пепел могат да се разпространят на разстояние до 100 километра западно и северозападно от вулкана.

Заради повишената опасност властите обявиха оранжев код и засилиха наблюдението на един от най-активните вулкани в Централна Америка.

Фуего се намира на около 30 километра южно от столицата Гватемала. През 2018 г. при едно от най-опустошителните му изригвания цяло селище беше погребано под вулканични материали, а живота си загубиха повече от 200 души.