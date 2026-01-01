Полицията започна да премества стотици мигранти от плажовете на испанския анклав Сеута към пристанищната зона.

По време на операцията силите на реда трудно овладяваха тълпите от хора, които се блъскаха, за да си осигурят място в новия палатков лагер, след като седмици наред живяха на плажовете.

Десетки хиляди мигранти преминаха границата с Мароко през юли. Повечето се върнаха обратно, но няколко хиляди останаха в Сеута.

Сеута е испански анклав на северното крайбрежие на Африка и една от основните точки за миграционен натиск към Европейския съюз заради границата си с Мароко.

В края на юли десетки хиляди мигранти преминаха от Мароко към Сеута по море и суша. Повечето впоследствие се върнаха обратно в Мароко, но няколко хиляди останаха в испанския анклав.

В продължение на седмици част от тях живяха в импровизирани лагери по плажовете. Натрупването на хора и лошите условия на живот принудиха местните власти да предприемат действия за преместването им във временни центрове.

Последната операция е насочена към преместването на стотици мигранти от плажовете към временен лагер в пристанищната зона на Сеута.