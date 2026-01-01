Пожар, вероятно възникнал случайно, частично унищожи тази нощ лагер, изграден от испанските власти за настаняване на мигранти в Сеута. Няма пострадали, съобщи испанската полиция пред Франс прес.

"Няма пострадали, тъй като зоната и съседните халета бяха бързо евакуирани", уточниха от полицията и добавиха, че пламъците са унищожили няколко палатки.

"Според първоначалните данни пожарът е възникнал случайно, причинен от свещ, цигара или малък лагерен огън", допълни говорителката на полицията.

Пожарът е лумнал в един от лагерите, създадени от властите за настаняване на хилядите мигранти, които все още се намират на тази малка територия с площ 18,5 квадратни километра и население от 80 000 души, в очакване на тяхната идентификация, за да се определи дали имат право на убежище или трябва да бъдат депортирани.

По-голямата част от над 70 000 мигранти, които влязоха в Сеута на 30 и 31 юли, се върнаха в Мароко в часовете след пристигането си.

Няколко хиляди мигранти обаче останаха в Сеута, където оттогава ситуацията се е влошила, което е довело до случаи на насилие и почти ежедневни протести на местното население, което настоява за връщане към нормалното състояние.

През тази нощ в Сеута са възникнали и други пожари, по-конкретно на превозни средства, които са били напълно унищожени от пламъците, съобщи говорителката на полицията.

Жител на Сеута е бил задържан във връзка с едно от тези изгорели превозни средства, уточни говорителката.

Освен това през предходните нощи са получени сигнали и за други пожари в различни части на Сеута, в близост до лагери на мигранти, но "те също се смятат за случайни", каза в заключение тя.