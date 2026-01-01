Четирима мароканци бяха задържани в Сеута, след като замериха с камъни испански войници на патрул, предаде Франс прес.

Преди месец в испанския град в Африка влязоха хиляди незаконни мигранти.

Инцидентът с четиримата задържани се разиграва в момент, в който напрежението в Сеута е повишено - антимигрантски демонстрации преливат в насилие, а мигранти извършват атаки срещу испанските сили на реда.

Десетки хиляди мигранти влязоха в Сеута от Мароко на 30 и 31 юли. Въпреки че повечето от тях бяха върнати, една част остава в града. Мигрантите бродят по улиците на Сеута и спят в импровизирани лагери или на плажовете на града.