Фъстъците често са поставяни в една група с бадемите, орехите и лешниците, макар ботанически да не са ядки, а бобово растение. Независимо от това къде ги поставяме, едно е сигурно – те са хранителна и засищаща храна, която може да бъде част от балансираното меню както на възрастни, така и на деца.

В тях се съдържат белтъчини, ненаситени мазнини, фибри, витамини и минерали. Важно е обаче да правим разлика между обикновените фъстъци и продуктите с много сол, захар или допълнителни мазнини.

Ето какви са потенциалните ползи от консумацията на фъстъци и как да ги включим разумно в ежедневното хранене.

1. Добър източник са на растителен протеин

Една от причините фъстъците да засищат добре е съдържанието им на белтъчини. В 100 грама сурови фъстъци има около 25–26 грама протеин.

Това ги прави удобна храна за хора, които искат да увеличат приема си на растителни белтъчини. Разбира се, фъстъците не трябва да бъдат единственият източник на протеин – добре е менюто да включва разнообразни храни като яйца, млечни продукти, риба, месо, бобови растения и други ядки и семена.

При децата фъстъченото масло също може да бъде удобен начин за добавяне на енергия и хранителни вещества към закуската, когато е подходящо за възрастта им и няма алергия.

2. Съдържат предимно ненаситени мазнини

Фъстъците са богати на мазнини, но голяма част от тях са мононенаситени и полиненаситени мастни киселини.

Това е една от причините ядките като цяло да се свързват с по-благоприятен хранителен профил в сравнение с много силно преработени закуски, богати на наситени мазнини.

Мазнините са важни за организма – те участват в изграждането на клетъчните мембрани, подпомагат усвояването на мастноразтворимите витамини и осигуряват енергия.

Тук обаче има една важна подробност: фъстъците са калорична храна. Затова количеството има значение.

3. Могат да помогнат за по-дълго усещане за ситост

Комбинацията от белтъчини, мазнини и фибри прави фъстъците доста засищащи.

Шепа фъстъци между основните хранения може да бъде по-добър избор от сладки или силно преработени снаксове, особено когато са без добавена захар и с малко или никаква сол.

Това е една от причините ядките често да присъстват в хранителни режими, насочени към контрол на апетита.

4. Фъстъците са източник на фибри

Фибрите са важна част от балансираното хранене. Те подпомагат нормалната работа на храносмилателната система и могат да допринесат за усещането за ситост.

Фъстъците съдържат както разтворими, така и неразтворими фибри. Когато са част от разнообразно меню с достатъчно плодове, зеленчуци, пълнозърнести храни и бобови растения, те могат да допринесат за добрия общ прием на фибри.

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5. Съдържат магнезий и други важни минерали

Фъстъците осигуряват редица минерали, сред които магнезий, фосфор, калий, цинк и мед.

Магнезият например участва в множество процеси в организма, включително в нормалната функция на мускулите и нервната система.

Медта и фосфорът също имат важни функции, а цинкът е необходим за нормалното функциониране на имунната система.

Това не означава, че фъстъците могат да заменят балансираното хранене или да „лекуват“ дефицити. Те просто са една от храните, чрез които можем да приемаме тези хранителни вещества.

6. Имат витамин Е

Фъстъците съдържат витамин Е – мастноразтворим витамин с антиоксидантни свойства.

Антиоксидантите помагат за защитата на клетките от оксидативен стрес. Витамин Е има и роля за нормалното функциониране на имунната система.

Количество­то витамин Е във фъстъците не означава, че те са „суперхрана“, която може да замести всички останали източници на витамини. По-скоро е още една причина да ги разглеждаме като хранително плътна храна.

7. Съдържат растителни съединения с антиоксидантни свойства

Освен витамини и минерали, фъстъците съдържат различни биоактивни растителни съединения, сред които полифеноли.

Те са част от естествената защитна система на растението и могат да имат антиоксидантна активност.

Интересно е, че част от тези съединения се намират в по-големи количества в кожицата на фъстъците. Това е още една причина, когато вкусът ни позволява, да избираме фъстъци с естествената им кожичка.

8. Могат да бъдат част от меню, полезно за сърцето

Изследванията върху консумацията на ядки като част от балансираното хранене показват връзка между редовната им консумация и по-благоприятни показатели за сърдечносъдовото здраве.

Една от възможните причини е комбинацията от ненаситени мазнини, фибри, белтъчини, минерали и биоактивни съединения.

Важно е обаче да не превръщаме тази информация в обещание, че фъстъците „предпазват от инфаркт“ или „лекуват висок холестерол“. Храненето работи като цялостен модел, а не чрез една отделна храна.

9. Подходящи са за бърза и практична закуска

Фъстъците са удобни за моменти, в които нямаме време за пълноценно хранене.

Можем да ги добавим към:

овесена каша;

кисело мляко;

смути;

домашни енергийни барчета;

салата;

пълнозърнест тост с фъстъчено масло;

плодове.

Добра комбинация за следобедна закуска например е ябълка или банан с малко фъстъчено масло.

А какво количество е разумно?

Няма универсална порция, която да е подходяща за всеки. За възрастен ориентир може да бъде около 30 грама ядки дневно, което приблизително отговаря на малка шепа.

Тъй като фъстъците са енергийно плътни, огромните количества не са необходими, за да се възползваме от хранителните им качества.

Особено важно е това, ако се стремим към контрол на теглото – полезна храна също може да допринесе за прекомерен калориен прием, когато порциите са много големи.

Кои фъстъци са най-добрият избор?

Когато имаме възможност, добре е да избираме сурови или печени фъстъци без добавена сол и захар.

Не е същото да изядем малка шепа натурални фъстъци и голям пакет силно осолени или подсладени фъстъци.

При фъстъченото масло е добре да погледнем етикета. Най-простият вариант е този, в който основната съставка са фъстъци, без големи количества добавена захар, сол или палмови и други допълнителни мазнини.

А фъстъците подходящи ли са за деца?

Да, но тук има едно много важно „но“ – формата, в която се предлагат, има значение.

Цели фъстъци не трябва да се дават на малки деца заради риска от задавяне. При подходяща възраст и според индивидуалното развитие на детето те могат да бъдат предложени например като гладко фъстъчено масло, разредено или намазано на тънък слой, или като фино смлени фъстъци, добавени към подходяща храна.

При въвеждането на фъстъци при бебета е добре родителите да се консултират с педиатър, особено ако детето има екзема, хранителна алергия или друга причина за повишен риск от алергична реакция.

Най-важното: фъстъците не са за всеки

Фъстъците са сред храните, които могат да предизвикат тежка алергична реакция.

При човек с установена алергия към фъстъци те трябва да се избягват според указанията на лекаря. При поява на симптоми като подуване на устните или езика, затруднено дишане, генерализиран обрив, повръщане или внезапно влошаване след консумация е необходима спешна медицинска оценка.

Има и още една причина да внимаваме с произхода и съхранението.

Афлатоксините - защо качеството е толкова важно

Фъстъците, подобно на някои други растителни продукти, могат да бъдат замърсени с афлатоксини – токсични вещества, произвеждани от определени плесени.

Затова контролът върху храните е особено важен. Не трябва да консумираме фъстъци, които имат видими признаци на плесен, неприятна миризма или са съхранявани неправилно.

Най-добрият избор е продукт от надежден производител и с правилно съхранение според указанията на опаковката.

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Малка храна, голяма хранителна стойност

Фъстъците не са магическа храна и не е необходимо да присъстват всеки ден в менюто ни. Но когато са част от разнообразно и балансирано хранене, те могат да осигурят ценна комбинация от растителен протеин, ненаситени мазнини, фибри, витамини, минерали и биоактивни съединения.

И точно това е добрият начин да гледаме на тях: не като на „суперхрана“, която решава всички проблеми, а като на малка, вкусна и хранително плътна част от едно разнообразно меню.