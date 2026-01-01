Тръпка, обрати и епични битки превземат Арената за началото на „Игри на волята" утре вечер в 20:00 ч. по NOVA. Часове преди старта на най-екстремното риалити в телевизионния ефир продуцентът на предаването Витомир Саръиванов ще разкрие какво могат да очакват зрителите от осмия сезон на надпреварата в "Събуди се".

Новите участници са готови да се впуснат в приключението на живота си, тествайки своята психическа и физическа издръжливост. А най-запомнящите се играчи в историята на риалити формата ще се завърнат за нови титанични битки в LactoFlor - Битка на звездите.

Какво предстои в "Игри на волята" тази есен и какво още е подготвил екипът на "Събуди се" - гледайте утре сутрин от 7:50 ч. до 10:00 ч. по NOVA.